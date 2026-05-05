Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

Thứ Ba, 09:24, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua (4/5) tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày với Ukraine vào ngày 8 - 9/5 để kỷ niệm Ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc, tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky lại đưa ra đề xuất ngừng bắn riêng sớm hơn, vào đêm 5 - 6/5.

Tuần trước, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên đề cập đến khả năng ngừng bắn trùng với lễ kỷ niệm 81 năm Ngày chiến thắng. Tuy nhiên, Ukraine khi đó đã tỏ ra thận trọng với ý tưởng về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn hơn là những bước tiến hướng tới một giải pháp lâu dài để chấm dứt giao tranh.

nga - ukraine tuyen bo ngung ban lech nhip quanh le ky niem ngay chien thang hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga, trong một bài đăng trên Telegram, đã thông báo về thỏa thuận ngừng bắn hai ngày 8 - 9/5 và hy vọng Ukraine cũng sẽ làm theo. Bộ này cho biết các lực lượng Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho các lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm phá hoại lễ kỷ niệm sẽ dẫn đến sự trả đũa.

Trong bài viết trên Telegram sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Armenia, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn của riêng mình bắt đầu từ nửa đêm nay (ngày 5/5, giờ Ukraine) với lý do Nga đã không đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn lâu dài của Kiev.

Tháng trước, Nga đã tuyên bố ngừng bắn ngắn hạn nhân dịp lễ Phục Sinh Chính Thống giáo, nhưng mỗi bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận.

chay kho dau Nga gan cau Crimea -reu.jpg

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

Mỹ Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Nga Ukraine xung đột Ukraine lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng đề xuất ngừng bắn thỏa thuận Nga Ukraine
Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU

VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

