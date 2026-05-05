Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

Tuần trước, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên đề cập đến khả năng ngừng bắn trùng với lễ kỷ niệm 81 năm Ngày chiến thắng. Tuy nhiên, Ukraine khi đó đã tỏ ra thận trọng với ý tưởng về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn hơn là những bước tiến hướng tới một giải pháp lâu dài để chấm dứt giao tranh.

Bộ Quốc phòng Nga, trong một bài đăng trên Telegram, đã thông báo về thỏa thuận ngừng bắn hai ngày 8 - 9/5 và hy vọng Ukraine cũng sẽ làm theo. Bộ này cho biết các lực lượng Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho các lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm phá hoại lễ kỷ niệm sẽ dẫn đến sự trả đũa.

Trong bài viết trên Telegram sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Armenia, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn của riêng mình bắt đầu từ nửa đêm nay (ngày 5/5, giờ Ukraine) với lý do Nga đã không đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn lâu dài của Kiev.

Tháng trước, Nga đã tuyên bố ngừng bắn ngắn hạn nhân dịp lễ Phục Sinh Chính Thống giáo, nhưng mỗi bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận.