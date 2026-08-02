Đại sứ Nga: Mỹ vẫn còn nguồn lực để duy trì xung đột Ukraine

Trả lời hãng thông tấn TASS, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng Mỹ vẫn còn đủ khả năng để tiếp tục duy trì xung đột tại Ukraine thông qua nhiều hình thức hỗ trợ.

Theo ông Miroshnik, Washington vẫn nắm trong tay các nguồn lực như cung cấp thông tin quân sự, tình báo, dữ liệu vệ tinh, hệ thống liên lạc cũng như bán vũ khí cho Ukraine. Ông nhấn mạnh Mỹ hoàn toàn có thể chấm dứt các hoạt động này bất cứ lúc nào nếu cho rằng cuộc xung đột không còn mang lại lợi ích hoặc không còn phù hợp với lợi ích của Washington.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

Vị quan chức Nga cũng nhận định, ở thời điểm hiện tại, việc xung đột tiếp diễn vẫn có lợi cho Mỹ. Theo ông, Washington đang theo đuổi chiến lược gây sức ép với cả hai bên bằng cách luân phiên thể hiện sự ủng hộ, qua đó tạo đòn bẩy trong tiến trình đàm phán.

Về phí Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ triển khai một số nỗ lực trong vài tuần tới nhằm đánh giá triển vọng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 1/8, ông Rubio cho biết Washington mong muốn đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

"Trong vài tuần tới, sẽ có những nỗ lực nhằm xem liệu chúng ta có thể khởi động lại các cuộc đàm phán giữa hai bên để chấm dứt cuộc chiến hay không", ông Rubio nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo đội ngũ của mình tận dụng mọi cơ hội có thể để thúc đẩy tiến trình hòa bình nếu xuất hiện những điều kiện thuận lợi.