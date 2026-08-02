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Tình tiết mới về vụ “đánh bom” ở Nga khiến ít nhất 24 người thương vong

Chủ Nhật, 08:17, 02/08/2026
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VOV.VN - Trong vụ nổ bom (nghi là đánh bom có chủ ý) khiến 24 người thương vong tại thủ đô Nga, giới chức chưa xác định danh tính người phụ nữ mang thiết bị nổ tự chế hoặc cho biết động cơ hành động của cô ta. Hiện người ta cũng chưa rõ liệu cô ta cố tình kích nổ thiết bị hay có người kích nổ bom từ xa.

Mục tiêu trong vụ “đánh bom” này là các khách mời tham dự một sự kiện riêng tư trên sân hiên ngoài trời của nhà hàng Balzi Rossi ở trung tâm thủ đô Moscow, nhật báo kinh doanh Nga Kommersant đưa tin. Các nguồn tin nói với tờ báo rằng sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt - điều này có thể đã hạn chế đáng kể số người thiệt mạng. Có ít nhất 3 người chết và 21 người bị thương trong vụ nổ bom này.

tinh tiet moi ve vu danh bom o nga khien it nhat 24 nguoi thuong vong hinh anh 1
Hiện trường vụ "đánh bom" tối 1/8 tại Moscow. Ảnh: Anadolu.

CNN dẫn lại thông tin từ Kommersant cho biết một nhân viên bảo vệ đã nghi ngờ một người chuyển phát nhanh đang đến gần cùng với một chiếc hộp mà cô ta mô tả là quà tặng và quyết định khám xét cô ta. Thiết bị phát nổ vào thời điểm đó, trước khi người phụ nữ kịp vào quán.

Các nhà điều tra tin rằng quả bom được kích nổ từ xa, và một báo cáo sơ bộ cho thấy người phụ nữ rất có thể không biết gói hàng chứa gì, theo báo Kommersant.

Theo tờ báo, thiết bị này có sức công phá tương đương một kilogram TNT và được nhồi đầy các viên bi kim loại nhằm mục đích tăng độ sát thương.

Vụ nổ bom xảy ra vào khoảng 20h10 tối 1/8 giờ địa phương gần sân hiên ngoài trời, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Nga. Nhà hàng nằm ở chân một tòa tháp nổi tiếng trên Quảng trường Kudrinskaya trong nhóm các tòa nhà chọc trời theo phong cách Stalin được xây dựng vào thập niên 1950.

Ngay sau vụ nổ, Nga đã triển khai lực lượng chuyên trách điều tra và một lượng lớn cảnh sát cùng nhân viên cứu hộ đến hiện trường, nằm dọc theo Vành đai Vườn ở quận Presnensky trung tâm của Moscow. Theo trang web của nhà hàng, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, địa điểm này đã đóng cửa không phục vụ công chúng vì đang tổ chức một bữa tiệc riêng.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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