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Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga

Chủ Nhật, 08:57, 02/08/2026
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VOV.VN - Moscow cho biết loạt tập kích tên lửa mới của Nga nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và trung tâm hậu cần trong và xung quanh thủ đô Ukraine.

Thủ đô Ukraine và vùng ngoại ô được cho là đã bị tập kích bằng hàng chục tên lửa Nga trong nhiều đợt vào sáng sớm 1/8, sau các cuộc tấn công của Moscow hồi đầu tuần này vào các cơ sở công nghiệp quân sự ở Kiev.

Video về tên lửa trút xuống Kiev (nguồn: RT):

 

Bộ Quốc phòng Nga thông tin, lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn khác trong đêm bằng cách sử dụng vũ khí phóng từ mặt đất và trên biển có độ chính xác cao và máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa.

Bộ này cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine và các trung tâm hậu cần ở Kiev và khu vực xung quanh liên quan đến “sản xuất, lưu trữ và vận chuyển các loại tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống radar và thiết bị tác chiến điện tử”.

Những tiếng nổ đầu tiên ở Kiev được nghe thấy ngay sau 1h sáng (giờ địa phương), với các vụ nổ tiếp theo được báo cáo trong nhiều đợt cho đến lúc 3h. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tên lửa vạch trời đêm, các vụ nổ và đám cháy liên tiếp trên khắp thủ đô Ukraine cùng những tiếng nổ vang vọng, nhưng rất khó để xác minh chính xác vị trí và loại cơ sở bị tấn công. Chính quyền Ukraine kiểm soát chặt chẽ thông tin về địa điểm các vụ tấn công.

Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, báo cáo nhiều vụ cháy tại các tòa nhà dân cư và các cơ sở công nghiệp “phi dân cư” không xác định ở ít nhất 4 quận của thủ đô. Ông cũng tuyên bố rằng ít nhất 3 người đã tử vong và hơn chục người bị thương do cuộc tập kích này.

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Tình tiết mới về vụ “đánh bom” ở Nga khiến ít nhất 24 người thương vong

VOV.VN - Trong vụ nổ bom (nghi là đánh bom có chủ ý) khiến 24 người thương vong tại thủ đô Nga, giới chức chưa xác định danh tính người phụ nữ mang thiết bị nổ tự chế hoặc cho biết động cơ hành động của cô ta. Hiện người ta cũng chưa rõ liệu cô ta cố tình kích nổ thiết bị hay có người kích nổ bom từ xa.

 

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
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