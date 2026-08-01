Nhà ngoại giao Nga: Lợi nhuận là mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ

Theo nhà ngoại giao Nga Rodion Miroshnik, Mỹ đang làm mọi cách để duy trì và củng cố vị thế bá chủ của mình.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại gia Nga Rodion Miroshnik (Ảnh: TASS)

Theo ông Miroshnik, toàn bộ quá trình chính trị, đối ngoại nên được xem như một ván cờ lớn diễn ra trên một bàn cờ rộng lớn. Mỗi nước đi đều kéo theo phản ứng và nỗ lực theo đuổi các mục tiêu và chiến lược nhất định.

“Những gì đang xảy ra ở các phần khác nhau của bàn cờ nên được nhìn nhận qua các lăng kính khác nhau. Lăng kính của Mỹ có thể thay đổi, nhưng lăng kính quan trọng nhất - ít nhất là trong tình hình hiện tại - là về lợi nhuận”, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Miroshnik nhận định.

Theo ông Miroshnik, trong quá trình duy trì và củng cố vị thế bá chủ của mình, người Mỹ có thể thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các nguồn năng lượng. Và họ đã xác định mục tiêu trong chiến lược của mình.

"‘Các bạn có dầu mỏ - chúng tôi sẽ đến với các bạn!’. Họ nhắm vào Venezuela trước, rồi đến Iran. Họ cũng ủng hộ việc cô lập Nga về mặt thương mại năng lượng", ông nói thêm.