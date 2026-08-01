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Nga công bố mục tiêu chính trong đợt không kích mới nhất vào thủ đô Ukraine

Thứ Bảy, 17:08, 01/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng Nga đã tấn công một loạt cơ sở sản xuất linh kiện tên lửa và UAV ở thủ đô Kiev của Ukraine, trong loạt không kích bằng tên lửa đạn đạo rạng sáng 1/8.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu chính trong cuộc tập kích mới nhất là một loạt cơ sở ở Kiev được sử dụng để sản xuất, lắp ráp và lưu trữ linh kiện tên lửa và UAV đánh chặn của Ukraine.

nga cong bo muc tieu chinh trong dot khong kich moi nhat vao thu do ukraine hinh anh 1
Hiện trường vụ tấn công tên lửa của Nga vào một địa điểm ở vùng Kiev, Ukraine sáng ngày 1/8 (Ảnh: Reuters)

Theo đó, tên lửa Nga đã tấn công các cơ sở công nghiệp điện tử vô tuyến ở Kiev, nơi sản xuất linh kiện cho tên lửa và máy bay không người lái.

Các địa điểm bị tấn công gồm nhà máy Vô tuyến Kiev, thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước Radioizmeritel, nơi sản xuất các cụm lắp ráp, cụm phụ kiện và linh kiện điện tử cho tên lửa dẫn đường Neptune-MD, FP-7 và FP-9 và tên lửa dẫn đường Grom-2, cũng như phát triển hệ thống dẫn đường quán tính cho máy bay không người lái tầm xa như mẫu FP-1 do Fire Point sản xuất.

Ngoài ra, nhà máy lắp ráp điện tử vô tuyến Kiev-1, thuộc doanh nghiệp nhà nước Burevestnik, nơi sản xuất các linh kiện điện tử và các bộ phận khác nhau cho máy bay không người lái tầm xa và tầm trung, cũng như phát triển và sản xuất thiết bị radar cho quân đội Ukraine cũng bị nhắm làm mục tiêu.

Theo thông tin từ quân đội Nga, lực lượng này cũng đã tấn công nhà máy công nghiệp Kiev-111, một đơn vị của Công ty TNHH Fire Point, nơi sản xuất các linh kiện và đầu đạn cho tên lửa hành trình mặt đất FP-5 Flamingo. Cơ sở này cũng lưu trữ các hóa chất được sử dụng trong sản xuất động cơ đẩy nhiên liệu rắn.

Địa điểm bị nhắm bắn thứ tư là nhà máy công nghiệp Kiev-25, thuộc Công ty TNHH PV GROUP Ukraine, nơi sản xuất và lưu trữ phần cứng và phần mềm cho hệ thống tác chiến điện tử Lima được sử dụng để gây nhiễu tín hiệu dẫn đường trong hệ thống điều khiển của vũ khí chính xác cao, cũng bị tấn công.

Ngoài ra, quân đội Nga còn tấn công nhà máy Kiev-21, nơi lắp ráp và lưu trữ các máy bay không người lái Dead Fly, Osa Kamikaze, Link Drone, Thunder, cũng như các linh kiện và bộ phận khung máy bay cho UAV tầm trung.

Bên cạnh đó, lực lượng Nga đã tấn công trung tâm hậu cần Vishnevoye ở vùng Kiev, nơi lưu trữ và lắp ráp các linh kiện UAV.

“Trung tâm hậu cần Vishnevoye ở vùng Kiev, nơi tiếp nhận, lưu trữ, lắp ráp và phân phối linh kiện sản xuất UAV, đã bị tấn công. Cơ sở này cũng là nơi sản xuất linh kiện cho UAV tấn công tầm xa và tầm trung, cũng như lắp ráp và lưu trữ đầu đạn dùng cho UAV tầm xa”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài các mục tiêu tại Kiev, Nga cũng đã tấn công 2 tàu chở hàng khô khi chúng đang di chuyển trên biển phía nam thành phố Odessa. Nga cáo buộc 2 tàu này đang vận chuyển hàng hóa quân sự đến một trong các cảng của Ukraine.

Phan Tùng/VOV.VN (tổng hợp)
(Nguồn: TASS)
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