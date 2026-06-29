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Đàm phán bị trì hoãn hôm 28/6, Iran tuyên bố phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ

Thứ Hai, 06:14, 29/06/2026
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VOV.VN - Các đòn giáng trả của Tehran sáng 28/6 đã phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5, Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Bahrain.


Không ngoài lo ngại của giới phân tích, các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran đã bị trì hoãn và không thể diễn ra như kế hoạch. Cùng với căng thẳng thực địa gia tăng, nguy cơ hai bên không thể đi đến thỏa thuận chính thức cuối cùng theo lộ trình đàm phán 60 ngày đã đề ra, ngày càng trở nên hiện hữu hơn.

Thông tin về việc hoãn lại các cuộc đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sỹ, được ông Mehdi Fazaeili - một thành viên cấp cao thuộc Văn phòng Bảo tồn và Xuất bản Tác phẩm của Đại giáo chủ Iran thông báo trên truyền hình nhà nước Iran tối 28/6. Ông Fazaeili cho biết, Iran không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ tại Thụy Sỹ ngày 28/6, do Mỹ đã tấn công vào Iran và không tuân thủ các điều kiện của bản ghi nhớ tạm thời đã ký giữa hai bên.     

Dam phan bi tri hoan hom 28 6, iran tuyen bo pha huy 8 co so quan su cua my hinh anh 1
Tiêm kích xuất kích từ một tàu sân bay Mỹ - Ảnh minh họa: US Navy

Ngay trước tuyên bố của quan chức Iran, nhiều nguồn tin khu vực cũng khẳng định đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sỹ đã bị hoãn lại vô thời hạn. Nguyên nhân là bởi Iran bất bình với việc Mỹ tiếp tục phát động tấn công quân sự, vi phạm cam kết ngừng bắn giữa hai nước.

Trước đó, trong hai đêm 26 và 27/6, lực lượng Mỹ liên tiếp tập kích các mục tiêu quân sự tại khu vực ven biển phía Nam Iran, viện lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz và vi phạm cam kết ngừng bắn. Iran đã giáng trả dữ dội, mở nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh.

Truyền hình Nhà nước Iran dẫn một tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 28/6 khẳng định, các đòn giáng trả của Tehran sáng 28/6 đã phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5, Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Bahrain. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh chi tiết, không được công bố. 

Đợt giao tranh cuối tuần qua là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ hôm 14/6. Diễn biến làm dấy lên quan ngại xen lẫn hoài nghi sâu sắc trong dư luận về tính khả thi của thỏa thuận, cũng như sự nghiêm túc và quyết tâm của các bên trong kiến tạo hòa bình, dù hai bên đã thống nhất lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày.

Nhiều chuyên gia khu vực cảnh báo, nếu hòa đàm không sớm được nối lại, rủi ro tiến trình đối thoại ngoại giao đi lệch khỏi quỹ đạo sẽ tăng lên. Trong kịch bản đó, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại, là rất dễ xảy ra.

Bá Thi/VOV-Cairo
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