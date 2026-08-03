Iran bác bỏ đàm phán với Mỹ, chỉ bàn về eo biển Hormuz cùng Oman

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán Mỹ - Iran nào được tổ chức. Tehran cũng chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Washington, trong bối cảnh hành vi gây hấn của Mỹ chống Iran còn tiếp diễn. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này và Oman đang thảo luận về một thỏa thuận liên quan việc vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà hai nước có biển tiếp giáp.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm qua thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu hôm nay (3/8), nhằm thống nhất thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump hôm 1/8 cũng thông báo hủy chiến dịch tập kích quy mô lớn được lên kế hoạch tiến hành vào Iran dịp cuối tuần qua. Lý do Tổng thống Mỹ viện dẫn là Iran đã đưa ra đề nghị đàm phán. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đêm qua cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, nhấn mạnh rằng tuyên bố của Tổng thống Trump là “hoàn toàn bịa đặt”.

Về tình hình thực địa, Cơ quan An ninh hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) sáng nay (3/8) cho biết đã nhận được báo cáo về một sự cố xảy ra ở vùng biển của Oman. Cụ thể, một chủ tàu đang lưu thông tại vị trí cách thành phố Khasab của Oman khoảng 36km về phía Đông Bắc, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ở sát mạn tàu. Bản chất vụ nổ chưa được xác định và con tàu không bị hư hại, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Các thông tin khác liên quan vụ việc, chưa được công bố. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng như giới chức Iran cũng chưa đưa ra thông tin liên quan.

Trước đó, hôm 1/8, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh cũng nhận được báo cáo về nghi vấn 2 tàu hàng bị tấn công tại vịnh Oman, gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện các cuộc tấn công cũng chưa được xác định.