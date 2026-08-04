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Tàu hàng bị tấn công gần eo biển Hormuz

Thứ Ba, 11:48, 04/08/2026
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VOV.VN - Một số báo cáo cho biết, một tàu thương mại vừa bị tấn công gần eo biển Hormuz bằng vũ khí chưa xác định.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp tàu hàng nghi bị tập kích tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, bên thực hiện các cuộc tấn công, chưa được xác định.

tau hang bi tan cong gan eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo báo cáo do Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) nhận được sáng sớm 4/8, tàu hàng bị tấn công tại vị trí cách khu vực Al Khasab của Oman khoảng 32km về phía Đông Bắc. Phương tiện bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định. Tuy nhiên, thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu, tình trạng thủy thủ đoàn và mức độ thiệt hại, chưa được công bố. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng không được nhắc đến.

Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh, nhận được báo cáo về việc tàu hàng bị tập kích hoặc gặp sự cố an ninh tại vùng biển Oman, gần eo Hormuz. Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) hôm qua tuyên bố vẫn đang duy trì phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. CENTCOM khẳng định đã ngăn chặn và buộc đổi hướng di chuyển đối với 44 tàu, kể từ khi áp đặt trở lại biện pháp hạn chế với các cảng của Iran giữa tháng 7. Ngoài ra, còn 2 tàu bị tấn công vô hiệu hóa và 2 tàu bị binh sỹ Mỹ đổ bộ để kiểm tra.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC) cũng tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo Hormuz, nhằm phản đối các hành vi đe dọa và gây hấn của quân đội Mỹ. Tehran cũng khẳng định chưa đàm phán với Washington về vấn đề này, dù xác nhận đang tiến hành các cuộc thảo luận liên quan với Oman.

Bá Thi/VOV-Cairo
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