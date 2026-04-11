Đàm phán Mỹ - Iran bắt đầu ở Pakistan

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bắt đầu tại thủ đô Islamabad, mặc dù vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán được tiến hành trực tiếp hay thông qua các trung gian.

Nếu được xác nhận là trực tiếp, đây sẽ là các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo được thành lập năm 1979.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh, với cả hai bên vẫn chưa xác nhận phạm vi của các cuộc đàm phán.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp Thủ tướng Pakistan tại Islamabad

Theo các phóng viên tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, ông đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad hôm 11/4, trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng với Iran.

Trước đó cùng ngày, ông Sharif đã gặp phái đoàn Iran, trong bối cảnh Pakistan nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Iran, hiện đã bước sang tuần thứ 6.

Tham gia cuộc gặp song phương cùng ông Vance còn có đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Thủ tướng Pakistan, ông Sharif có sự tham gia của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thượng nghị sĩ Mohammad Ishaq Dar và Bộ trưởng Nội vụ Thượng nghị sĩ Syed Mohsin Raza Naqvi. Không có thông tin báo chí nào về cuộc gặp này.

Ông Sharif khen ngợi cam kết của cả hai bên trong việc tham gia một cách xây dựng, và “bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực” - thông cáo báo chí từ văn phòng của ông cho hay.

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phái đoàn Iran gặp Thủ tướng Pakistan

Một phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào thứ Bảy.

Theo một thông cáo từ văn phòng của ông Sharif, ông Ghalibaf được Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tháp tùng.

Ông Sharif hoan nghênh sự tham gia của Iran vào các cuộc đàm phán ở Islamabad và “khẳng định quyết tâm chân thành của Pakistan trong việc tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải để giúp tạo đà hướng tới đạt được những kết quả có ý nghĩa vì lợi ích hòa bình và ổn định khu vực và toàn cầu”, tuyên bố cho biết.

Ông Sharif đi cùng với Ngoại trưởng Ishaq Dar và Tổng tư lệnh quân đội, Thống soái Asim Munir. Thông cáo không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Hiện chưa rõ liệu ông Sharif gặp phái đoàn Iran hay phái đoàn Mỹ trước như một phần nỗ lực khuyến khích các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết xung đột khu vực.