Đảng cầm quyền Nhật Bản cải tổ ban lãnh đạo

Trong cuộc họp của ban lãnh đạo đảng LDP cầm quyền Nhật Bản vào hôm qua (15/9), Thủ tướng Takaichi cho biết, bà dự định sẽ thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các chính sách quan trọng mà chính phủ của bà đã đề ra, đồng thời thông báo ý định bổ nhiệm các thành viên ban lãnh đạo LDP vào hôm nay (16/9) và cải tổ Nội các vào ngày mai (17/9).

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi sẽ giữ lại hầu hết các vị trí chủ chốt trong ban lãnh đạo đảng LDP và Nội các. Ảnh: Jiji Press

Theo kết quả cuộc họp, nhà lãnh đạo Nhật Bản quyết định giữ lại phần lớn các vị trí chủ chốt trong đảng, như Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Suzuki Shunichi, Quyền Tổng Thư ký điều hành của LDP Hagiuda Koichi, Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Kobayashi Takayuki và Trưởng ban Chiến lược Bầu cử Nishimura Yasutoshi. Mục tiêu của Thủ tướng Takaichi Sanae được nhận định là nhằm duy trì sự ổn định trong chính phủ thông qua việc giữ lại phần lớn các thành viên chủ chốt.

Sự thay thế đáng chú ý nhất trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo đảng LDP cầm quyền, đó là vị trí của ông Kajiyama Hiroshi - người giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Kỷ luật Quốc hội, được bổ nhiệm vào vị trí đầy quyền lực Chủ tịch Hội đồng Chung của đảng. Trong khi đó, ông Murai Hideki - nguyên Phó Chánh Văn phòng Nội các, được lựa chọn để thay thế ông Kajiyama và giữ vị trí Trưởng ban Kiểm tra Kỷ luật Quốc hội.

Đây được nhìn nhận là bước đi trẻ hóa nhân sự chiến lược của bà Takaichi nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội mùa Thu đầy cam go - nơi LDP cần đàm phán linh hoạt với phe đối lập tại Thượng viện để thông qua các chính sách quan trọng.

Đối với kế hoạch cải tổ Nội các, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng sẽ giữ lại hầu hết các vị trí chủ chốt, như Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru, Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki, Bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi… Sự thay thế đáng chú ý lớn nhất dự kiến sẽ tập trung vào 2 vị trí, đó là quyết định đưa ông Nakatsuka Hiroshi - Trưởng ban cán sự đảng liên minh cầm quyền Duy Tân, và Thượng nghị sĩ Shunji Furukawa chính thức trở thành thành viên Nội các mới.

Tâm điểm được dư luận và giới truyền thông quan tâm là vị trí của Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Hayashi Yoshimasa. Đây được xem là một đối thủ chính trị nặng ký của bà Takaichi trong đảng, quyết định thay thế hay giữ lại ông sẽ thể hiện rõ mức độ nhượng bộ hoặc cứng rắn của Thủ tướng đối với phe đối lập nội bộ trong đảng.