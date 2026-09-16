English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đảng cầm quyền Nhật Bản cải tổ ban lãnh đạo

Thứ Tư, 10:12, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ cải tổ ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào ngày 16/9 và Nội các vào ngày 17/9 nhằm thúc đẩy các chính sách quan trọng của chính phủ.

Trong cuộc họp của ban lãnh đạo đảng LDP cầm quyền Nhật Bản vào hôm qua (15/9), Thủ tướng Takaichi cho biết, bà dự định sẽ thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các chính sách quan trọng mà chính phủ của bà đã đề ra, đồng thời thông báo ý định bổ nhiệm các thành viên ban lãnh đạo LDP vào hôm nay (16/9) và cải tổ Nội các vào ngày mai (17/9).

Dang cam quyen nhat ban cai to ban lanh dao hinh anh 1
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi sẽ giữ lại hầu hết các vị trí chủ chốt trong ban lãnh đạo đảng LDP và Nội các. Ảnh: Jiji Press

Theo kết quả cuộc họp, nhà lãnh đạo Nhật Bản quyết định giữ lại phần lớn các vị trí chủ chốt trong đảng, như Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Suzuki Shunichi, Quyền Tổng Thư ký điều hành của LDP Hagiuda Koichi, Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Kobayashi Takayuki và Trưởng ban Chiến lược Bầu cử Nishimura Yasutoshi. Mục tiêu của Thủ tướng Takaichi Sanae được nhận định là nhằm duy trì sự ổn định trong chính phủ thông qua việc giữ lại phần lớn các thành viên chủ chốt.

Sự thay thế đáng chú ý nhất trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo đảng LDP cầm quyền, đó là vị trí của ông Kajiyama Hiroshi - người giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Kỷ luật Quốc hội, được bổ nhiệm vào vị trí đầy quyền lực Chủ tịch Hội đồng Chung của đảng. Trong khi đó, ông Murai Hideki - nguyên Phó Chánh Văn phòng Nội các, được lựa chọn để thay thế ông Kajiyama và giữ vị trí Trưởng ban Kiểm tra Kỷ luật Quốc hội.

Đây được nhìn nhận là bước đi trẻ hóa nhân sự chiến lược của bà Takaichi nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội mùa Thu đầy cam go - nơi LDP cần đàm phán linh hoạt với phe đối lập tại Thượng viện để thông qua các chính sách quan trọng.

Đối với kế hoạch cải tổ Nội các, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng sẽ giữ lại hầu hết các vị trí chủ chốt, như Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru, Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki, Bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi… Sự thay thế đáng chú ý lớn nhất dự kiến sẽ tập trung vào 2 vị trí, đó là quyết định đưa ông Nakatsuka Hiroshi - Trưởng ban cán sự đảng liên minh cầm quyền Duy Tân, và Thượng nghị sĩ Shunji Furukawa chính thức trở thành thành viên Nội các mới.

Tâm điểm được dư luận và giới truyền thông quan tâm là vị trí của Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Hayashi Yoshimasa. Đây được xem là một đối thủ chính trị nặng ký của bà Takaichi trong đảng, quyết định thay thế hay giữ lại ông sẽ thể hiện rõ mức độ nhượng bộ hoặc cứng rắn của Thủ tướng đối với phe đối lập nội bộ trong đảng.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

UAV trinh sát của Nhật Bản mất tích
UAV trinh sát của Nhật Bản mất tích

VOV.VN - Một máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Nhật Bản đã mất liên lạc với mặt đất. Sau đó, mảnh vỡ được cho là của một thiết bị bay đã được tìm thấy trên biển.

UAV trinh sát của Nhật Bản mất tích

UAV trinh sát của Nhật Bản mất tích

VOV.VN - Một máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Nhật Bản đã mất liên lạc với mặt đất. Sau đó, mảnh vỡ được cho là của một thiết bị bay đã được tìm thấy trên biển.

Số người “sống trọn một thế kỷ” tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục
Số người “sống trọn một thế kỷ” tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục

VOV.VN - Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản tăng năm thứ 56 liên tiếp, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người.

Số người “sống trọn một thế kỷ” tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục

Số người “sống trọn một thế kỷ” tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục

VOV.VN - Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản tăng năm thứ 56 liên tiếp, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người.

Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét
Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét

VOV.VN - Ngày 15/9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định bổ sung một số biện pháp mới nhằm hỗ trợ Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét bất ngờ tấn công quốc gia Nam Á vào hôm 26/8 vừa qua.

Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét

Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét

VOV.VN - Ngày 15/9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định bổ sung một số biện pháp mới nhằm hỗ trợ Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét bất ngờ tấn công quốc gia Nam Á vào hôm 26/8 vừa qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ