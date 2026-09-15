Thủ tướng Nhật Bản có nhiều lợi thế trước thềm cải tổ Nội các

Theo một cuộc thăm dò dư luận Nhật Bản do NHK tiến hành từ 11-13/9 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đạt mức 53%, không thay đổi so với cuộc khảo sát hồi tháng 8 trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ này vẫn ở mức thấp nhất kể từ khi Nội các của bà Takaichi được thành lập, trong khi tỷ lệ không ủng hộ giảm 2 điểm phần trăm và xuống mức 31%.

Tỷ lệ ủng hộ vẫn ở mức rất cao, giúp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi có nhiều thuận lợi trước thềm cải tổ Nội các và Ban lãnh đạo đảng LDP cầm quyền (Ảnh: NHK)

Xét theo lý do ủng hộ, 35% số người được hỏi đánh giá “Nội các hiện nay có vẻ tốt hơn các nội các khác”, 26% cử tri cho rằng “Nội các có khả năng hoàn thành công việc” và 15% “Đặt nhiều hy vọng vào các chính sách của nội các”.

Đối với kế hoạch giảm thuế suất tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm xuống 1% của Chính phủ, 48% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ, 37% phản đối, và 16% không có ý kiến. Khi được hỏi về kế hoạch cải tổ Nội các và thay thế một số nhân sự lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP), 9% cử tri cho biết “Rất kỳ vọng” đối với chính quyền của bà Takaichi trong tương lai, 35% cho biết “có nhiều kỳ vọng”, 31% bày tỏ “không có nhiều kỳ vọng” và 19% “hoàn toàn không có kỳ vọng”.

Về tỷ lệ ủng hộ đối với các chính đảng tại Nhật Bản, 35,9% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với đảng LDP cầm quyền, tăng 0,9% so với tháng 8 trước đó, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với các đảng khác đều ở mức thấp và phân tán, như đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ) 3,7%, đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) 2,8%, đảng Cộng sản Nhật Bản, Công Minh và đảng Tham chính đều đạt mức 2,5%, trong khi liên minh đảng cầm quyền Duy Tân (JIP) đạt mức 2,3%...

Đáng chú ý, trong cuộc khảo sát này, có tới 37,6% nhóm cử tri không ủng hộ đảng phái chính trị nào, chiếm tỷ lệ cao nhất.

Cuộc khảo sát này được NHK tiến hành bằng phương pháp gọi điện thoại quay số ngẫu nhiên đối với 2.905 người ở độ tuổi từ 18 trở lên trên khắp Nhật Bản, và nhận được phản hồi từ 1.177 người, chiếm 41% nhóm đối tượng mục tiêu.

Theo đánh giá của giới phân tích, kết quả của cuộc thăm dò dư luận nêu trên đang mang lại những lợi thế chính trị và ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng cho Thủ tướng Takaichi Sanae ngay trước thềm cuộc cải tổ ban lãnh đạo đảng vào ngày 16/09 và cải tổ Nội các vào ngày 17/09. Kết quả này được ví như “sự bảo chứng” từ cử tri, giúp bà Takaichi bước vào cuộc cải tổ với một tâm thế chủ động và mạnh mẽ nhất.