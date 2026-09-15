UAV trinh sát của Nhật Bản mất tích

Theo Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản, một máy bay trinh sát không người lái (UAV) cỡ lớn, loại Global Hawk, thuộc Căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori, đã bị mất liên lạc vào khoảng 13h00 ngày 15/9 (theo giờ địa phương), tại khu vực cách bờ biển tỉnh Tottori khoảng 50 km.

Global Hawk của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (Ảnh: Jiji Press)

Vùng không phận nơi mất liên lạc được cho là thuộc vùng biển quốc tế. Mục đích cụ thể của chuyến bay vẫn chưa được tiết lộ và hiện tại, máy bay, tàu thuyền của Lực lượng Phòng vệ vẫn đang khẩn trương tiến hành tìm kiếm.

Trong khi đó, theo Tổng cục Bảo an trên biển Nhật Bản, trong một cuộc tìm kiếm trên không, cơ quan này đã phát hiện vật thể có khả năng là một phần của một máy bay đang trôi nổi trên biển ngoài khơi tỉnh Tottori. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã điều động các tàu tuần tra để tiếp tục tìm kiếm. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc các phương tiện đường thủy khác.

Global Hawk là một loại UAV trinh sát cỡ lớn, dài khoảng 15 mét, sải cánh khoảng 40 mét, bao gồm cả cánh chính, và cao khoảng 5 mét. Khí tài có thể bay liên tục trong khoảng 36 giờ bằng điều khiển vô tuyến từ mặt đất và được sử dụng cho các nhiệm vụ giám sát bằng camera hồng ngoại hiệu suất cao.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu mua sắm các máy bay này vào năm tài chính 2015 để tăng cường khả năng giám sát liên tục trên diện rộng, và chiếc Global Hawk thứ ba đã có mặt tại Nhật Bản vào tháng 6/2023. Cả ba máy bay đều đang được triển khai tại Căn cứ không quân Misawa.