Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi kho uranium đã làm giàu của Iran

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước này sẽ không cho phép Iran tiếp tục sở hữu lượng uranium được làm giàu gần cấp độ chế tạo vũ khí. Theo ông Trump, kho uranium được làm giàu của Iran nặng khoảng hơn 400kg và đã bị chôn vùi sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành gần một năm trước.

Việc kiểm soát số uranium này được xem là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược của Washington nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ phản đối mọi kế hoạch áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ông chủ Nhà Trắng một lần nữa đưa ra quan điểm của nước Mỹ rằng tuyến đường này phải được mở cửa tự do đồng thời khẳng định eo biển Hormuz là tuyến đường thuỷ quốc tế.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng một giải pháp ngoại giao sẽ khó đạt được nếu Tehran tiếp tục theo đuổi kế hoạch áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Về phía Iran, nước này cho biết, hiện tại vẫn chưa có một thoả thuận nào đạt được với Mỹ song khoảng cách bất đồng đã được thu hẹp. Hai vấn đề chính khiến Mỹ và Iran chưa thể đạt được thoả thuận là việc Iran làm giàu uranium và kiểm soát eo biển Hormuz.