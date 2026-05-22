  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi kho uranium đã làm giàu của Iran

Thứ Sáu, 05:45, 22/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố, Washington cuối cùng sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran, bất chấp lập trường cứng rắn từ Tehran rằng nước này sẽ không chuyển giao số vật liệu hạt nhân đó ra nước ngoài.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước này sẽ không cho phép Iran tiếp tục sở hữu lượng uranium được làm giàu gần cấp độ chế tạo vũ khí. Theo ông Trump, kho uranium được làm giàu của Iran nặng khoảng hơn 400kg và đã bị chôn vùi sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành gần một năm trước.

Việc kiểm soát số uranium này được xem là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược của Washington nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ phản đối mọi kế hoạch áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ông chủ Nhà Trắng một lần nữa đưa ra quan điểm của nước Mỹ rằng tuyến đường này phải được mở cửa tự do đồng thời khẳng định eo biển Hormuz là tuyến đường thuỷ quốc tế.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng một giải pháp ngoại giao sẽ khó đạt được nếu Tehran tiếp tục theo đuổi kế hoạch áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Về phía Iran, nước này cho biết, hiện tại vẫn chưa có một thoả thuận nào đạt được với Mỹ song khoảng cách bất đồng đã được thu hẹp. Hai vấn đề chính khiến Mỹ và Iran chưa thể đạt được thoả thuận là việc Iran làm giàu uranium và kiểm soát eo biển Hormuz.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng thăm Nga từ nay tới cuối năm
VOV.VN - Theo Hãng tin Nga Ria Novosti ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không loại trừ khả năng thăm Nga từ giờ đến cuối năm, nhằm nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Nghi phạm bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump không nhận tội
VOV.VN - Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Donald Trump tại buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hồi tháng trước đã tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần ở tòa án liên bang Washington ngày 11/5.

IAEA: Phần lớn uranium làm giàu của Iran có thể vẫn ở Isfahan sau không kích
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, phần lớn lượng urani làm giàu cấp độ cao của Iran nhiều khả năng vẫn đang được lưu trữ tại tổ hợp hạt nhân Isfahan, bất chấp các đợt không kích từ liên quân Mỹ - Israel trong năm qua.

Kho uranium bí ẩn của Iran lớn cỡ nào và đang ở đâu trong “vùng mù” giám sát?
VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi hai bên vẫn bế tắc về chương trình hạt nhân, đặc biệt là số phận kho uranium làm giàu của Tehran.

Mỹ - Iran bất đồng về đề xuất chuyển giao uranium làm giàu
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 tuyên bố, Washington sẽ phối hợp với Iran để thu hồi và đưa lượng uranium làm giàu về Mỹ, song Tehran ngay lập tức bác bỏ, cho thấy bất đồng sâu sắc trong đàm phán hạt nhân.

