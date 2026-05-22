中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump “rất thất vọng” về lập trường các nước NATO trong cuộc chiến Iran

Thứ Sáu, 05:54, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc gặp với các đồng minh NATO ngày 22/5, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt dấu hỏi về tương lai của liên minh này do những bất đồng liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Trước khi lên đường tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Thụy Điển, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump “rất thất vọng” với những thành viên trong NATO đã không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ phục vụ chiến dịch quân sự, trong đó đặc biệt nhắc tới Tây Ban Nha.

Ong trump rat that vong ve lap truong cac nuoc nato trong cuoc chien iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Có những nước như Tây Ban Nha từ chối cho chúng tôi sử dụng các căn cứ này, vậy thì tại sao họ lại ở trong NATO? Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý”, ông Rubio phát biểu với báo giới tại Miami. Theo ông: “Công bằng mà nói, nhiều nước NATO khác đã hỗ trợ rất nhiều. Nhưng chúng tôi cần phải thảo luận về vấn đề này”.

Ông Trump đã liên tục chỉ trích các thành viên NATO vì cho rằng họ chưa hỗ trợ đủ cho chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố đang cân nhắc khả năng rút khỏi NATO và đặt nghi vấn liệu Washington có còn bị ràng buộc bởi cam kết phòng thủ chung của liên minh hay không.

Các quan chức NATO nhấn mạnh Mỹ chưa từng yêu cầu liên minh tham gia cuộc chiến với Iran, song nhiều nước thành viên đã thực hiện cam kết cho phép lực lượng Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình.

Những lo ngại của châu Âu về thái độ của ông Trump đối với NATO cũng gia tăng trong năm nay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ thúc đẩy kế hoạch tiếp quản Greenland - vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch - một thành viên NATO.

Tại cuộc họp ở thị trấn Helsingborg của Thụy Điển, các ngoại trưởng châu Âu được cho là sẽ tìm cách xoa dịu Washington bằng việc nhấn mạnh họ sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép, đồng thời đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh châu Âu.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tag: cuộc chiến Iran ông Trump NAtO rút khỏi NATO cuộc chiến Mỹ Iran đàm phán Mỹ Iran Ngoại trưởng Rubio eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian
Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

Nóng thế giới ngày 22/5: Iran công bố "vùng giám sát" ở eo biển Hormuz
Nóng thế giới ngày 22/5: Iran công bố "vùng giám sát" ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran công bố bản đồ giám sát eo biển Hormuz; Mỹ triển khai tàu khu trục được trang bị laser ở Trung Đông; Đặc phái viên của ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ trở lại Greenland....

Nóng thế giới ngày 22/5: Iran công bố "vùng giám sát" ở eo biển Hormuz

Nóng thế giới ngày 22/5: Iran công bố "vùng giám sát" ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran công bố bản đồ giám sát eo biển Hormuz; Mỹ triển khai tàu khu trục được trang bị laser ở Trung Đông; Đặc phái viên của ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ trở lại Greenland....

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz
Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí thường trực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí thường trực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ