Ông Trump “rất thất vọng” về lập trường các nước NATO trong cuộc chiến Iran

Trước khi lên đường tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Thụy Điển, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump “rất thất vọng” với những thành viên trong NATO đã không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ phục vụ chiến dịch quân sự, trong đó đặc biệt nhắc tới Tây Ban Nha.

“Có những nước như Tây Ban Nha từ chối cho chúng tôi sử dụng các căn cứ này, vậy thì tại sao họ lại ở trong NATO? Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý”, ông Rubio phát biểu với báo giới tại Miami. Theo ông: “Công bằng mà nói, nhiều nước NATO khác đã hỗ trợ rất nhiều. Nhưng chúng tôi cần phải thảo luận về vấn đề này”.

Ông Trump đã liên tục chỉ trích các thành viên NATO vì cho rằng họ chưa hỗ trợ đủ cho chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố đang cân nhắc khả năng rút khỏi NATO và đặt nghi vấn liệu Washington có còn bị ràng buộc bởi cam kết phòng thủ chung của liên minh hay không.

Các quan chức NATO nhấn mạnh Mỹ chưa từng yêu cầu liên minh tham gia cuộc chiến với Iran, song nhiều nước thành viên đã thực hiện cam kết cho phép lực lượng Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình.

Những lo ngại của châu Âu về thái độ của ông Trump đối với NATO cũng gia tăng trong năm nay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ thúc đẩy kế hoạch tiếp quản Greenland - vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch - một thành viên NATO.

Tại cuộc họp ở thị trấn Helsingborg của Thụy Điển, các ngoại trưởng châu Âu được cho là sẽ tìm cách xoa dịu Washington bằng việc nhấn mạnh họ sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép, đồng thời đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh châu Âu.