Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

Thứ Sáu, 05:45, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên “cưỡng ép tam giác”, còn được gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Gần 3 tháng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, chính quyền Iran được cho là đã làm đảo lộn kỳ vọng của Mỹ và Israel về một chiến thắng nhanh chóng.

Kể từ giữa tháng 3/2026, Iran đã duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quốc tế trọng yếu đối với thương mại dầu khí thế giới.

chien luoc giup iran doi pho hieu qua voi my hinh anh 1
Eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Đồ họa: Axios.

“Iran chắc chắn nắm được lợi thế ở đây. Mỹ hiện đang khá lúng túng”, Nicole Grajewski, giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế thuộc Sciences Po ở Pháp và có nghiên cứu chính sách đối ngoại của Iran, cho biết.

Điều này thoạt nhìn có thể gây bất ngờ, bởi Mỹ sở hữu quân đội mạnh nhất thế giới trong khi Iran chỉ là một cường quốc khu vực.

Theo ông Daniel Sobelman, giáo sư tại Đại học Hebrew ở Jerusalem chuyên nghiên cứu về các chiến lược răn đe của Iran, để giành lợi thế trước đối thủ mạnh hơn nhiều, Tehran đã sử dụng một phương pháp mà các học giả lý thuyết trò chơi gọi là “cưỡng ép tam giác”. Chiến lược này vận hành theo cách tấn công một bên thứ ba dễ bị tổn thương hơn nhưng bên này lại có một số đòn bẩy đối với đối thủ, từ đó tạo ra lợi thế trước một đối thủ không thể bị đánh bại trực tiếp.

Trong trường hợp này, các bên thứ ba chủ yếu là các quốc gia vùng Vịnh, những nước vừa dễ tổn thương về quân sự, vừa giữ vai trò quan trọng đối với lợi ích kinh tế của Mỹ. Ngay từ đầu xung đột, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia này, đồng thời duy trì khả năng đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz. Chiến lược này đến nay đã góp phần ngăn Mỹ và Israel giành được một chiến thắng mang tính quyết định. Đây được xem là bước đi có thể tạo ra những hệ quả lâu dài, không chỉ đối với kết quả của cuộc xung đột hiện nay và vai trò của Iran tại Trung Đông, mà còn đối với giới hạn quyền lực của Mỹ tại các khu vực khác trên thế giới.

Chiến lược “cưỡng ép tam giác”

Iran bắt đầu gia tăng sức ép đối với các quốc gia vùng Vịnh ngay sau khi chiến sự bùng phát vào ngày 28/2/2026, thông qua việc tấn công các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz và phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này, nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu khí toàn cầu.

Tuy nhiên, bước ngoặt khiến chiến lược “cưỡng ép tam giác” của Iran thực sự phát huy hiệu quả chỉ xuất hiện khoảng 2 tuần rưỡi sau đó.

Ngày 18/3, Israel ném bom mỏ khí đốt tự nhiên Nam Pars của Iran và Iran trả đũa bằng cách oanh tạc Ras Laffan, một cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn ở Qatar, đồng thời thực hiện các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia và Kuwait.

Ông Sobelman cho biết, sự trả đũa đó “đã tạo ra một phương trình”. “Nếu Israel hoặc Mỹ nhắm vào các cơ sở năng lượng của Iran, Iran sẽ nhắm vào các cơ sở năng lượng của vùng Vịnh”. Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng cuộc tấn công của Israel không được phối hợp với Mỹ, và Israel sẽ không tấn công Nam Pars nữa nếu Iran ngừng các cuộc tấn công vào Qatar. Điều này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến. Dường như đã có một giới hạn leo thang mặc dù hai bên vẫn tấn công qua lại.

Ông Sobelman phân tích: “Mỹ và Israel gần như không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công quân sự trực tiếp, nhưng các quốc gia vùng Vịnh như Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) lại dễ bị tổn thương hơn nhiều. Iran đã tận dụng điểm yếu của các nước láng giềng để gây sức ép lên những quốc gia bảo trợ mạnh hơn của họ”.

Các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng đã đẩy giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát, cho thấy rõ rằng việc leo thang hơn nữa sẽ dẫn đến những tổn thất kinh tế cho Mỹ.

Điều đó chưa đủ để chấm dứt xung đột, nhưng nó đã tạo ra “sự răn đe trong chiến tranh”, mang lại cho Iran đòn bẩy đáng kể, bà Grajewski nói.

Chỉ vài ngày sau, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ và Iran đang đàm phán. Đến ngày 8/4, hai bên đã đồng ý ngừng bắn, mặc dù eo biển Hormuz thực tế vẫn bị đóng cửa.

Tác dụng lâu dài của đòn bẩy

Việc Iran sử dụng chiến lược nói trên đã chuyển phần lớn trọng tâm của cuộc chiến sang câu hỏi quan trọng với Mỹ là làm thế nào để mở lại eo biển Hormuz và làm thế nào để hạn chế ảnh hưởng của Iran đối với tuyến hàng hải này trong tương lai. Tính đến nay, những nỗ lực gây áp lực lên Iran để mở lại eo biển Hormuz về cơ bản chưa đem lại kết quả mà Washington kỳ vọng.

Tháng 4 vừa qua, Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẽ duy trì biện pháp này cho đến khi đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran. Động thái đó đã tạo sức ép đáng kể lên Tehran, trong bối cảnh nước này phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ và đối mặt nguy cơ quá tải năng lực lưu trữ dầu. Tuy nhiên, eo biển Hormuz gần như vẫn bị đóng cửa.

Ngày 3/5, ông Trump công bố “Dự án Tự do”, chiến dịch nhằm giải cứu các tàu thuyền mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ông Trump quyết định tạm dừng chiến dịch, khiến hơn 1.000 tàu vẫn chưa thể rời khu vực.

“Tôi cho rằng điều đó phản ánh khá rõ khả năng răn đe và kiềm chế mà Iran đang tạo ra đối với Mỹ”, ông Sobelman nói.

Theo các chuyên gia, khi xung đột kéo dài, khả năng Iran tìm cách duy trì ít nhất một phần quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz ngày càng gia tăng.

“Iran càng có khả năng giữ tàu thuyền mắc kẹt trong thời gian dài, thì càng có cơ sở để nói rằng Tehran phải trở thành một bên có quyền lợi và được hưởng lợi hợp pháp trong quá trình mở lại eo biển”, Nitya Labh, chuyên gia an ninh quốc tế thuộc Viện nghiên cứu Chatham House có trụ sở tại London (Anh), nhận định.

Điều này có nghĩa là dù chịu nhiều tổn thất nặng nề do chiến tranh, Iran vẫn có khả năng phục hồi trở lại với một lợi thế chiến lược mới có giá trị lớn. Việc duy trì quyền kiểm soát, dù chỉ một phần, đối với eo biển Hormuz không chỉ giúp Tehran tạo ra nguồn thu đáng kể mà còn củng cố vị thế và ảnh hưởng địa chính trị của nước này.

Theo bà Grajewski, khả năng đóng cửa eo biển một lần nữa của Iran sẽ đóng vai trò như một “chính sách bảo hiểm” ngăn ngừa những cuộc tấn công trong tương lai.

Kịch bản này cũng cho thấy một điểm yếu rộng hơn và có thể kéo dài hơn trong chính sách đối ngoại của ông Trump: Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, Mỹ có thể không hoàn toàn miễn nhiễm trước các biện pháp trả đũa như những gì đội ngũ của ông thường giả định.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?
VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới, Iran vẫn có thể tiếp tục thu lợi nhuận lớn từ lượng dầu đang vận chuyển trên biển dù nước này vẫn bị Mỹ phong tỏa hàng hải.

Mức độ tổn thất của Iran khi bị Mỹ phong tỏa đường biển

VOV.VN - Mỹ đang muốn "tất tay" với Iran về mặt kinh tế bằng đòn phong tỏa vòng ngoài nhưng chặt chẽ đối với eo biển Hormuz và hệ thống hải cảng của Iran. Chiêu thức đó đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Iran và hoạt động xuất khẩu năng lượng của quốc gia Tây Á này.

Sóng gió mới: Iran đổi ý về việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz

VOV.VN - Dư luận đang hy vọng eo biển Hormuz sẽ khai thông hoàn toàn, làm dịu căng thẳng kinh tế thế giới. Nhưng Iran đã bất ngờ tuyên bố đóng cửa lại eo biển này một cách hoàn toàn.

