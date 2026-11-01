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Đảng Dân chủ có thể hạn chế thuế quan của ông Trump nếu thắng cử

Chủ Nhật, 22:32, 01/11/2026
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VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ dự kiến tìm cách hạn chế chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nếu giành quyền kiểm soát ít nhất một viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, song việc đảo ngược chính sách này không dễ dàng.

Theo Thượng nghị sĩ Ron Wyden, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, đảng Dân chủ có thể đẩy mạnh các cuộc điều trần, điều tra và thúc đẩy những dự luật nhằm hạn chế quyền áp đặt thuế quan của Tổng thống Trump. Các cuộc điều tra dự kiến tập trung vào quy trình miễn trừ thuế quan cho doanh nghiệp, cơ sở pháp lý của các biện pháp áp thuế và những thỏa thuận thương mại mà chính quyền Mỹ đã đạt được với các đối tác.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden, thành viên cấp cao của Ủy ban Tài chính Thượng viện, cho biết một trong những ưu tiên của đảng Dân chủ là tìm cách bãi bỏ các mức thuế quan áp dụng đối với Canada, đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Mỹ.

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Lãnh đạo phe đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries và các thành viên (Ảnh: Reuters)

Hiện chính quyền Tổng thống Trump vẫn duy trì nhiều biện pháp thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn. Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ các mức thuế đối ứng được áp dụng theo luật về quyền hạn kinh tế khẩn cấp, Washington đã chuyển sang sử dụng những cơ sở pháp lý khác để tiếp tục chính sách thuế quan.

Từ ngày 24/7, Mỹ áp dụng mức thuế bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa từ khoảng 60 đối tác thương mại, với lý do các nước chưa thực thi hiệu quả những biện pháp ngăn chặn hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Riêng đối với Canada, chính quyền Mỹ còn áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số nhóm hàng hóa nhất định, theo các biện pháp được công bố hồi tháng 7. Bên cạnh đó, Washington tiếp tục duy trì các mức thuế theo ngành, trong đó có thuế đối với thép, nhôm, ô tô và một số sản phẩm công nghiệp.

Giới phân tích nhận định ngay cả khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, việc đảo ngược chính sách thuế quan của Tổng thống Trump vẫn đối mặt với những trở ngại đáng kể. Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật được Quốc hội thông qua. Để vượt qua quyền phủ quyết này, đảng Dân chủ cần tập hợp được sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba số nghị sĩ tại mỗi viện, một ngưỡng được đánh giá là rất khó đạt được trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay.

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp thuế quan của chính quyền của ông Trump được triển khai dựa trên những thẩm quyền mà Quốc hội đã trao cho nhánh hành pháp, khiến việc thay đổi chính sách trở nên phức tạp hơn.

Dù vậy, nếu cán cân quyền lực tại Quốc hội thay đổi, chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời làm gia tăng những tranh luận về tác động của thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng Mỹ và quan hệ thương mại quốc tế.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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