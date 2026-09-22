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Đảng Nước Nga Thống nhất lập kỷ lục mới về số ghế tại Duma Nga

Thứ Ba, 21:06, 22/09/2026
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VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố ngày 21/9, Đảng Nước Nga Thống nhất sẽ có ít nhất 348 ghế trong Duma Quốc gia khóa IX, tương đương hơn 3/4 tổng số ghế. Đây là số ghế cao nhất trong lịch sử của đảng này.

Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố ngày 21/9, Đảng Nước Nga Thống nhất sẽ tiếp tục chiếm đa số tại Duma Quốc gia khóa mới và dự kiến có ít nhất 348 ghế trên tổng số 450 ghế. Trong đó, có 139 ghế theo danh sách đảng và 209 ghế tại các đơn vị bầu cử một ghế. Như vậy, đảng này chiếm ít nhất 77% tổng số ghế Duma, vượt kỷ lục 343 ghế mà đảng từng đạt được vào năm 2016.

Dang nuoc nga thong nhat lap ky luc moi ve so ghe tai duma nga hinh anh 1
Kết quả kiểm phiếu tính đến 16 giờ ngày 21/9/2026  (nguồn: ECE)

Một số ứng viên tự ứng cử cũng có khả năng gia nhập Đảng Nước Nga Thống nhất trong Duma khóa mới, qua đó có thể làm số lượng nghị sĩ của đảng tiếp tục tăng.

Tiếp đến là Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đứng thứ hai với 38 ghế, Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) giành 24 ghế. Đảng Những Con người Mới giành 19 ghế, toàn bộ từ danh sách đảng. Trong khi đó, Đảng Nước Nga Công bằng chỉ vượt ngưỡng 5% để vào Duma sau khi đã kiểm đếm 96,95% số biên bản và dự kiến có 16 ghế. Tổng cộng, các ứng viên thuộc các đảng đối lập giành chiến thắng tại 12 đơn vị bầu cử một ghế.

Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 59,32%, tương đương khoảng 62,6 triệu người, là mức cao nhất trong 10 năm qua. Theo CEC, 36.850 phiếu tại 20 điểm bỏ phiếu ở 12 khu vực bị xác định là không hợp lệ. CEC cho biết không có trường hợp nào phải hủy kết quả bỏ phiếu.

Phát biểu sau cuộc bầu cử, Tổng Thư ký Hội đồng Nước Nga Thống nhất Vladimir Yakushev cho rằng kết quả của đảng có được từ chiến dịch tranh cử, việc tiếp nhận ý kiến cử tri trong quá trình xây dựng chương trình hành động và sự ủng hộ của Tổng thống. Theo các kết quả sơ bộ, Đảng Nước Nga Thống nhất tiếp tục giữ vị trí chi phối tại Duma Quốc gia, trong khi các đảng còn lại duy trì sự hiện diện trong cơ quan lập pháp khóa mới.

 Kết quả bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 25/9 tới đây.

Hương Trà/VOV-Moscow
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