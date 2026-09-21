Kết quả sơ bộ bầu cử Duma Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu

Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm: Nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu; đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với 9,26%, Những Người Mới 8,06% và Nước Nga Công bằng 5,22%.

Kết quả Bầu cử Duma quốc gia Nga sẽ tiếp tục được cập nhật. Ảnh: TASS

Năm đảng còn lại hiện đều ở dưới ngưỡng 5%, gồm Đảng Người hưu trí vì Công bằng Xã hội với 2,13%; Đảng Sinh thái Nga “Xanh” 0,98%; Những người Cộng sản Nga 0,89%; Tổ quốc 0,64% và Đảng Dân chủ Trực tiếp 0,32%.

Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) tính đến 21 giờ (giờ địa phương) tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong bốn kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng phù hợp với kết quả của các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu của INSOMAR dự báo Đảng Nước Nga Thống nhất đạt 52,8%, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội toàn Nga (VSIOM) đưa ra mức 49,4%. Cả hai khảo sát đều cho thấy 5 lực lượng gồm Nước Nga Thống nhất, Đảng Cộng sản Liên bang Nga - KPRF, Đảng Dân chủ Tự do Nga - LDPR, Những Người Mới và Nước Nga Công bằng vượt ngưỡng 5%.