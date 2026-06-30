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Ông Trump yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán lẻ xăng dầu ngay lập tức

Thứ Ba, 10:05, 30/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nhà bán lẻ xăng dầu lập tức giảm giá bán lẻ, cho rằng mức giá hiện tại không còn phù hợp khi giá dầu thô đang đi xuống. Ông đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp có thể đối mặt với "những rắc rối lớn" nếu tiếp tục duy trì giá cao.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá xăng dầu tại Mỹ vẫn ở mức quá cao so với diễn biến của thị trường dầu thô.

"Các nhà bán lẻ xăng dầu phải giảm giá ngay lập tức. Giá hiện nay quá cao trong khi dầu thô chỉ còn khoảng 68 USD/thùng và vẫn đang tiếp tục giảm. Hãy làm điều đúng đắn và giảm giá vì người dân Mỹ", ông Trump nhấn mạnh.

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Ông Trump cảnh báo "rắc rối lớn nếu" doanh nghiệp không hạ giá xăng. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo sẽ không dung thứ cho hành vi trục lợi từ biến động giá năng lượng.

"Sẽ không có chuyện nâng giá để trục lợi, bởi điều đó là bất hợp pháp. Nếu các nhà bán lẻ không hành động, những rắc rối lớn sẽ ở phía trước. Hãy hướng tới mức giá khoảng 2,5 USD/gallon", ông Trump viết, đồng thời chỉ trích bang California áp mức thuế quá cao đối với xăng dầu.

Theo ông Trump, thuế nhiên liệu tại California đang khiến giá bán lẻ tăng mạnh và có nguy cơ vượt cả giá trị của chính sản phẩm. Ông cho rằng cả Chính phủ Mỹ lẫn người dân California sẽ không chấp nhận tình trạng này.

Động thái trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ xem xét liệu các công ty dầu khí có cố tình duy trì giá bán lẻ ở mức cao, bất chấp giá dầu thô đã giảm, hay không. Ông cáo buộc một số doanh nghiệp đang "móc túi" người tiêu dùng thông qua việc giữ giá bất hợp lý.

Giá dầu thế giới tăng mạnh hồi đầu năm sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ. Căng thẳng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, những tín hiệu ngoại giao gần đây giữa Washington và Tehran đã góp phần hạ nhiệt thị trường, giúp giá xăng tại Mỹ giảm bớt sau giai đoạn tăng nóng.

Giá nhiên liệu vẫn là vấn đề được cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh ông Trump và đảng Cộng hòa đang tìm cách bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

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Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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