Dầu thô quay đầu tăng giá sau thông tin Mỹ tấn công Iran

Theo các số liệu chính thức, dầu Brent Biển Bắc giao dịch sáng nay ở mức 106,61 USD/thùng, tăng 1,76% so với thời điểm 0h ngày 3/11 (giờ Việt Nam). Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng bật tăng 1,61%, lên mức 98,06 USD/thùng. Trước đó, giá dầu thô thế giới ghi nhận mức giảm mạnh, lên tới gần 8% vào cuối ngày 2/11, sau khi xuất hiện thông tin tích cực về hòa đàm Mỹ - Iran.

Mỹ và Iran đang nỗ lực đàm phán trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng cửa trở lại. Đồ họa: ChatGPT.

Các nhà phân tích nhận định, việc dầu thô quay đầu tăng giá phản ánh sự bất an của thị trường trước thông tin chiến sự từ vùng Vịnh. The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ sáng sớm nay cho biết quân đội Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công hạn chế, mang tính chất phòng vệ, nhằm vào một số mục tiêu trên đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 xuất hiện thông tin quân đội Mỹ tấn công Iran. Giới chức Iran chưa xác nhận đòn tấn công, song truyền thông nước này ghi nhận một số vụ nổ lớn trong khu vực, dấu hiệu cho thấy đòn tập kích có thể đã diễn ra.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay thông báo một thủy thủ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng một thiết bị bay chưa xác định nhằm vào tàu hàng MSV Al Jusufi mang cờ Ấn Độ tại Vịnh Oman hôm 2/11. Bên thực hiện cuộc tấn công chưa được đề cập.