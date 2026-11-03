Iran tuyên bố bắn hạ 2 UAV Mỹ

Tuy nhiên, thông tin về đòn tập kích của quân đội Mỹ vào Iran sáng sớm 3/11, không được đề cập.

UAV của Mỹ. Ảnh: AP

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 2 chiếc UAV trinh sát quân sự MQM-170 do Mỹ sản xuất, đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Iran, vô hiệu hóa tại khu vực phía Nam đảo Qeshm, bên trong eo biển Hormuz, khi đang thực hiện hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh cụ thể của vụ việc không được đề cập. IRGC cũng không nói rõ bên vận hành 2 chiếc UAV vừa bị bắn hạ.

Đặc biệt, IRGC không nhắc đến đợt không kích hạn chế mà quân đội Mỹ tiến hành vào đảo Qeshm hồi sáng sớm nay theo thông tin được truyền thông Mỹ lan truyền. Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời một số quan chức nước này cho biết quân đội Mỹ đã tấn công đảo Qeshm đầu giờ sáng nay, trong một chiến dịch không kích hạn chế nhắm vào Iran. Đồng thời, một số nguồn tin Iran xác nhận đã nhận được báo cáo về các vụ nổ lớn trên khu vực đảo Qeshm và thành phố biển Bandar Lengeh. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ không được đề cập.

Một số nhà phân tích khu vực tin rằng Mỹ đã thực sự tấn công Iran, nhưng với quy mô và mục tiêu hạn chế. Tehran có thể đang đánh giá mức độ thiệt hại, cùng khả năng đáp trả. Trường hợp đợt tập kích không gây hậu quả nghiêm trọng và hoạt động thù địch không tái diễn, Iran có thể không công bố thông tin về cuộc tấn công, nhằm tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao được tiếp tục triển khai.

Liên quan tiến trình này, như tin đã đưa, một phái đoàn đàm phán Qatar tối 2/11 đã trở lại Tehran. Đây là lần thứ 3 chỉ trong 10 ngày, các nhà đàm phán Qatar tới Iran để thúc đẩy thỏa thuận. Tehran cùng ngày cũng tuyên bố đã chuyển lại cho Washington một kế hoạch ngừng bắn mới và đang chờ phản hồi. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của kế hoạch không được đề cập. Nhà trung gian Qatar cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.