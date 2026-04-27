DeepSeek giảm giá mạnh mô hình AI mới, hạ sâu chi phí API

Theo thông báo được DeepSeek đưa ra vào rạng sáng 27/4 trên nền tảng X, hãng này cho biết đã điều chỉnh giảm mạnh chi phí sử dụng API. Cụ thể, chi phí đối với các truy vấn “cache hit” đầu vào trong toàn bộ dòng sản phẩm API được giảm xuống chỉ còn 1/10 so với trước đây.

Deepseek ngày 27 tháng 4 thông báo ưu đãi đối với mô hình mới

Trước đó, ngày 24/4, DeepSeek đã chính thức giới thiệu phiên bản xem trước của mô hình DeepSeek-V4 và đồng thời công bố mã nguồn mở. Theo giới thiệu của hãng, V4 có khả năng xử lý ngữ cảnh siêu dài lên tới 1 triệu ký tự, đồng thời đạt hiệu suất cao trong các lĩnh vực như năng lực tác nhân (agent), tri thức tổng hợp và suy luận, được đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu tại Trung Quốc cũng như trong cộng đồng mã nguồn mở.

Dòng V4 được phát triển với hai phiên bản gồm Pro và Flash, tương ứng với chế độ “chuyên gia” và “tốc độ cao”. DeepSeek cho biết phiên bản V4-Pro vượt trội so với nhiều mô hình mã nguồn mở khác về đánh giá tri thức, dù vẫn còn khoảng cách nhất định so với các mô hình đóng hàng đầu như Gemini-Pro-3.1 của Google.

Tuy nhiên, DeepSeek cũng thừa nhận việc triển khai phiên bản Pro hiện còn hạn chế do thiếu hụt năng lực tính toán cao cấp, khiến khả năng xử lý bị giới hạn. Doanh nghiệp này kỳ vọng khi hệ thống siêu nút Ascend 950 của Huawei được đưa vào vận hành quy mô lớn trong nửa cuối năm, chi phí của phiên bản Pro sẽ tiếp tục giảm đáng kể.

Liên quan đến hạ tầng công nghệ, Huawei cho biết các dòng chip Ascend của hãng đã được tối ưu để hỗ trợ đầy đủ các mô hình DeepSeek. Sự phối hợp giữa công nghệ chip và mô hình AI được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng tương thích và hiệu suất vận hành.

Theo nhận định của giới phân tích, sự xuất hiện của DeepSeek-V4 có thể tạo ra bước ngoặt trong cạnh tranh của ngành AI. Việc mô hình mã nguồn mở đạt hiệu năng tiệm cận các sản phẩm đóng đang làm suy giảm lợi thế độc quyền của một số “ông lớn” công nghệ, đặc biệt trong việc duy trì mức giá cao.

Bên cạnh đó, việc DeepSeek tối ưu hệ thống để tương thích cả với kiến trúc CUDA của Nvidia và các dòng chip nội địa Trung Quốc như Ascend hay Cambricon cũng được cho là sẽ thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa hạ tầng tính toán, giảm phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài.

Các chuyên gia cho rằng, với lợi thế chi phí thấp và mã nguồn mở, DeepSeek đang góp phần mở rộng khả năng tiếp cận AI tiên tiến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, điều này có thể thúc đẩy sự chuyển dịch quyền định giá và dẫn dắt công nghệ từ các tập đoàn lớn sang cộng đồng phát triển rộng hơn, mở ra giai đoạn cạnh tranh mới trong ngành AI.