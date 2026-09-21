DEFA sắp được ký kết: ASEAN hướng tới chính sách AI chung

Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN (DEFA) dự kiến là một trong những kết quả kinh tế trọng tâm của Hội nghị Cấp cao năm nay, đã được thông qua sau cuộc họp lần thứ 2 của Hội nghị Quan chức Kinh tế Cấp cao ASEAN lần thứ 57 tại Manila vào tháng 5 vừa qua.

Cuộc tham vấn lần thứ 23 giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) và Hàn Quốc tại Manila ngày 21/09

Hiệp định dự kiến ​​sẽ được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 28 và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Theo xu hướng tăng trưởng hiện tại, nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ USD vào năm 2030. Đánh giá ý nghĩa của Hiệp định này, Thứ trưởng Thương mại Philippines Allan Gepty nhấn mạnh, một trong những sáng kiến ​​quan trọng nhất của ASEAN trong năm nay là Hiệp định về Khung kinh tế số ASEAN (DEFA).

“DEFA sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực”, Thứ trưởng Thương mại Philippines nói.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19-22/09 tại Manila, Philippines thảo luận về việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Philippines Allan Gepty, các thỏa thuận về AI giữa các nước thành viên ASEAN thường thuộc phạm vi hợp tác kinh tế và kỹ thuật; nội dung hợp tác thường bao gồm việc nâng cao kỹ năng, đào tạo lại và trao quyền cho lực lượng lao động, các chương trình và dự án cụ thể sẽ được triển khai sau đó. Đây là vấn đề cần được đàm phán giữa các nước thành viên ASEAN khi DEFA chính thức có hiệu lực.

ASEAN đã có sáng kiến ​​về quản trị AI, nhưng theo các quan chức kinh tế ASEAN, các quốc gia thành viên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ khi công nghệ này không ngừng phát triển. Trong bối cảnh có những lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của AI cũng như các rủi ro an ninh đi kèm, cần nâng cao nhận thức cho người dân về các ứng dụng lợi ích của AI cũng như những nguy cơ khi sử dụng công nghệ này sai mục đích.