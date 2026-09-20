Mức đầu tư kỷ lục 243,9 tỷ USD của ASEAN: Nhiều cơ hội việc làm cho khu vực

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines.

Phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Truyền thông quốc tế ở thành phố Pasay, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Ceferino S. Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số này, mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ USD. ASEAN tiếp tục nổi lên như một trong những điểm đến đầu tư năng động và hấp dẫn nhất thế giới. Dòng vốn kỷ lục này chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào khu vực, ngay cả khi căng thẳng thương mại và những bất ổn toàn cầu khiến các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn ở những nơi khác.

Thứ trưởng Ceferino S. Rodolfo nhấn mạnh: "Thông điệp của ASEAN rất rõ ràng: ASEAN luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác khu vực và quyết tâm cạnh tranh thành công trong các ngành công nghiệp của tương lai. ASEAN cũng nỗ lực đảm bảo sự phát triển kinh tế mang tính bao trùm và bền vững, tạo ra cơ hội không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho cộng đồng, người lao động, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) cũng như các thế hệ tương lai".

Phần lớn nguồn vốn đang đổ vào ngành sản xuất điện tử cũng như các ngành công nghiệp kỹ thuật số và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực. Thứ trưởng Ceferino S. Rodolfo nhấn mạnh những lĩnh vực nhận được đầu tư lớn trong khu vực:

Động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là ngành điện tử và thiết bị điện. Các khoản đầu tư liên quan đến công nghệ kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo, tạo lập tri thức, nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng các tài sản vô hình khác đang trở thành những thành phần ngày càng quan trọng trong dòng vốn FDI tương lai. Bên cạnh đó, ASEAN cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các hoạt động mang lại giá trị cao như dịch vụ kỹ thuật, đầu tư vào nền kinh tế số, sản xuất tiên tiến và các ngành công nghiệp thâm dụng đổi mới sáng tạo; đồng thời, đầu tư nội khối ASEAN cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19-22/09 tại Manila, Philippines thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài. Cuộc họp cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt ra khỏi việc chỉ đơn thuần gia tăng quy mô đầu tư, hướng tới thu hút các khoản đầu tư mang lại sự đổi mới sáng tạo và việc làm chất lượng, củng cố năng lực công nghiệp cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Kết quả của các cuộc họp này sẽ đóng góp vào những khuyến nghị được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét khi nhóm họp tại Manila vào tháng 11 tới nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.