English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mức đầu tư kỷ lục 243,9 tỷ USD của ASEAN: Nhiều cơ hội việc làm cho khu vực

Chủ Nhật, 15:12, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá 243,9 tỷ USD trong năm 2025, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á, với nhiều cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai.

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines.

muc dau tu ky luc 243,9 ty usd cua asean nhieu co hoi viec lam cho khu vuc hinh anh 1
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines.

Phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Truyền thông quốc tế ở thành phố Pasay, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Ceferino S. Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số này, mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ USD. ASEAN tiếp tục nổi lên như một trong những điểm đến đầu tư năng động và hấp dẫn nhất thế giới. Dòng vốn kỷ lục này chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào khu vực, ngay cả khi căng thẳng thương mại và những bất ổn toàn cầu khiến các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn ở những nơi khác.  

Thứ trưởng Ceferino S. Rodolfo nhấn mạnh: "Thông điệp của ASEAN rất rõ ràng: ASEAN luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác khu vực và quyết tâm cạnh tranh thành công trong các ngành công nghiệp của tương lai. ASEAN cũng nỗ lực đảm bảo sự phát triển kinh tế mang tính bao trùm và bền vững, tạo ra cơ hội không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho cộng đồng, người lao động, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) cũng như các thế hệ tương lai".

Phần lớn nguồn vốn đang đổ vào ngành sản xuất điện tử cũng như các ngành công nghiệp kỹ thuật số và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực. Thứ trưởng Ceferino S. Rodolfo nhấn mạnh những lĩnh vực nhận được đầu tư lớn trong khu vực:

Động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là ngành điện tử và thiết bị điện. Các khoản đầu tư liên quan đến công nghệ kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo, tạo lập tri thức, nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng các tài sản vô hình khác đang trở thành những thành phần ngày càng quan trọng trong dòng vốn FDI tương lai. Bên cạnh đó, ASEAN cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các hoạt động mang lại giá trị cao như dịch vụ kỹ thuật, đầu tư vào nền kinh tế số, sản xuất tiên tiến và các ngành công nghiệp thâm dụng đổi mới sáng tạo; đồng thời, đầu tư nội khối ASEAN cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 19-22/09 tại Manila, Philippines thảo luận nhiều biện pháp để duy trì động lực tăng trưởng khu vực, trong đó có đảm bảo nguồn đầu tư nước ngoài. Cuộc họp cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt ra khỏi việc chỉ đơn thuần gia tăng quy mô đầu tư, hướng tới thu hút các khoản đầu tư mang lại sự đổi mới sáng tạo và việc làm chất lượng, củng cố năng lực công nghiệp cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Kết quả của các cuộc họp này sẽ đóng góp vào những khuyến nghị được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét khi nhóm họp tại Manila vào tháng 11 tới nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn đàn ASEAN về tìm kiếm, cứu nạn đô thị: Đưa AI vào ứng phó thảm họa
Diễn đàn ASEAN về tìm kiếm, cứu nạn đô thị: Đưa AI vào ứng phó thảm họa

VOV.VN - “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm, cứu nạn đô thị” là chủ đề Hội thảo Tìm kiếm, cứu nạn đô thị lần thứ 3 của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) đang diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc (18-20/9).

Diễn đàn ASEAN về tìm kiếm, cứu nạn đô thị: Đưa AI vào ứng phó thảm họa

Diễn đàn ASEAN về tìm kiếm, cứu nạn đô thị: Đưa AI vào ứng phó thảm họa

VOV.VN - “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm, cứu nạn đô thị” là chủ đề Hội thảo Tìm kiếm, cứu nạn đô thị lần thứ 3 của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) đang diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc (18-20/9).

Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới
Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia tuyên bố, Indonesia luôn tuân thủ các cơ chế của ASEAN trong việc xử lý tình trạng cháy rừng và đất, cũng như các tác động với tình trạng khói mù đã lan sang một số quốc gia trong khu vực.

Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới

Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia tuyên bố, Indonesia luôn tuân thủ các cơ chế của ASEAN trong việc xử lý tình trạng cháy rừng và đất, cũng như các tác động với tình trạng khói mù đã lan sang một số quốc gia trong khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ