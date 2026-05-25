中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi

Thứ Hai, 06:46, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.

Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế quy mô lớn.

WHO bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo bản đồ cập nhật do WHO phối hợp với các đơn vị giám sát xây dựng, các vùng rủi ro hiện được chia thành hai nhóm chính: quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch vẫn ở mức đáng lo ngại khi số ca mắc có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân. Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, mà còn khiến công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh nguồn lực tại nhiều nơi đã ở mức quá tải.

dich ebola lan rong nhanh chong tai chau phi hinh anh 1
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch vẫn ở mức đáng lo ngại khi số ca mắc có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân. (Ảnh: Reuters)

Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ tử vong trong đội ngũ nhân viên y tế ở mức cao, trong khi sự di chuyển của dân cư trong khu vực lại làm tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Bên cạnh đó, biến thể Bundibugyo của virus Ebola hiện vẫn chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt, khiến nỗ lực ứng phó và khống chế dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng.

Tại các quốc gia tâm dịch, nơi đã ghi nhận ca nhiễm và tử vong, công tác cách ly, điều trị và truy vết tiếp xúc vẫn đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, nỗ lực này gặp nhiều trở ngại do hệ thống y tế quá tải. Trong khi đó, các nước láng giềng có biên giới mở, giao thương thường xuyên hoặc dòng di cư lớn với vùng dịch được xếp vào nhóm nguy cơ cao và cần nâng mức cảnh giác ngay lập tức.

WHO khuyến cáo các quốc gia này phải đặt hệ thống y tế trong trạng thái giám sát cao độ, nhanh chóng thiết lập các chốt kiểm dịch tại cửa khẩu và chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu xuất hiện ca bệnh xâm nhập.

Để kiểm soát tình hình trước khi quá muộn, WHO nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát biên giới nhằm giám sát chặt chẽ hành khách đi qua các vùng dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế và vắc-xin cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Ở cấp địa phương, việc đẩy mạnh truyền thông về triệu chứng như sốt cao, xuất huyết, mệt mỏi, cùng với thiết lập quy trình mai táng an toàn cho các trường hợp tử vong, được xem là những biện pháp then chốt để hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

vaccine_ebola.jpg

Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Tổ chức Y tế Thế giới Dịch Ebola châu phi dịch Ebola bùng phát ở châu phi dịch bệnh Ebola
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày
Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đêm qua (23/5) đã ban hành quy định yêu cầu du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đêm qua (23/5) đã ban hành quy định yêu cầu du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch
Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch

VOV.VN - Ngày 24/5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola trước nguy cơ bệnh lây lan.

Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch

Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch

VOV.VN - Ngày 24/5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola trước nguy cơ bệnh lây lan.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó
Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó

VOV.VN - Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải nâng mức cảnh báo lên “rất cao”.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó

VOV.VN - Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải nâng mức cảnh báo lên “rất cao”.

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola
WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, nguy cơ xâm nhập của Ebola vào nước ta ở mức độ nào? Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ ngành y tế Việt Nam ứng phó dịch bệnh này thế nào?

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, nguy cơ xâm nhập của Ebola vào nước ta ở mức độ nào? Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ ngành y tế Việt Nam ứng phó dịch bệnh này thế nào?

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới
Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ