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Nhật Bản viện trợ bổ sung khẩn cấp giúp CHDC Congo chống dịch Ebola

Thứ Năm, 06:39, 03/09/2026
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VOV.VN - Trước tình hình dịch Ebola trở nên nghiêm trọng hơn tại CHDC Congo, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định một khoản viện trợ bổ sung cho quốc gia Trung Phi này.

Khoản viện trợ bổ sung khẩn cấp này của Chính phủ Nhật Bản có trị giá 5 triệu USD để hỗ trợ tăng cường công tác phòng chống dịch và các biện pháp khác nhằm ứng phó với dịch bệnh do virus Ebola gây ra tại CHDC Congo.

Với khoản viện trợ khẩn cấp này, Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như phòng chống dịch bệnh và y tế. Việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), với các hạng mục cụ thể như phòng chống dịch bệnh, y tế, nước sạch, vệ sinh, sức khỏe và lương thực.

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Phủ Thủ tướng Nhật Bản. (Ảnh: VOV-Tokyo)

Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản cũng đã hỗ trợ 3 triệu USD dành cho các hoạt động y tế, hậu cần, nước sạch, vệ sinh, phòng dịch tại CHDC Congo.

Hiện nay, tại CHDC Congo, dịch Ebola vẫn đang tiếp tục lan rộng. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế nước này, tính đến hôm qua (2/9), đã có 6.186 ca bệnh được ghi nhận, trong đó có 3.007 trường hợp tử vong

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Trẻ em chiếm gần 1/3 số ca tử vong do dịch Ebola tại CHDC Congo

VOV.VN - Liên hợp quốc cảnh báo dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lây lan nhanh, với tổng số ca mắc đã vượt 4.000, trong đó 1.850 người tử vong. Phụ nữ và trẻ em đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt tại tỉnh Ituri.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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