Nhật Bản viện trợ bổ sung khẩn cấp giúp CHDC Congo chống dịch Ebola

Khoản viện trợ bổ sung khẩn cấp này của Chính phủ Nhật Bản có trị giá 5 triệu USD để hỗ trợ tăng cường công tác phòng chống dịch và các biện pháp khác nhằm ứng phó với dịch bệnh do virus Ebola gây ra tại CHDC Congo.

Với khoản viện trợ khẩn cấp này, Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như phòng chống dịch bệnh và y tế. Việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), với các hạng mục cụ thể như phòng chống dịch bệnh, y tế, nước sạch, vệ sinh, sức khỏe và lương thực.

Phủ Thủ tướng Nhật Bản. (Ảnh: VOV-Tokyo)

Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản cũng đã hỗ trợ 3 triệu USD dành cho các hoạt động y tế, hậu cần, nước sạch, vệ sinh, phòng dịch tại CHDC Congo.

Hiện nay, tại CHDC Congo, dịch Ebola vẫn đang tiếp tục lan rộng. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế nước này, tính đến hôm qua (2/9), đã có 6.186 ca bệnh được ghi nhận, trong đó có 3.007 trường hợp tử vong