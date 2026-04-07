Mỹ xác nhận A-10 bị Iran bắn hạ khi tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15

Thứ Ba, 06:07, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỹ xác nhận một máy bay A-10 của nước này đã bị trúng hỏa lực Iran trong khi tham gia chiến dịch giải cứu tổ bay tiêm kích F-15 bị bắn rơi.

Một máy bay cường kích A-10 Thunderbolt của Mỹ bị Iran bắn hạ hôm 3/4 vừa qua đang tham gia chiến dịch giải cứu hai thành viên tổ bay của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị rơi. Thông tin này được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, công bố trong cuộc họp báo ngày 6/4.

Theo quan chức này, chiếc A-10 là một phần trong lực lượng tìm kiếm – cứu nạn, có nhiệm vụ hỗ trợ liên lạc với phi công của chiếc F-15E gặp nạn.

my xac nhan a-10 bi iran ban ha khi tham gia chien dich giai cuu phi cong f-15 hinh anh 1
Máy bay A-10. Ảnh: USAF

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin phi công điều khiển chiếc A-10 – loại máy bay một chỗ ngồi – đã kịp thời nhảy dù an toàn sau khi điều khiển máy bay rời khỏi không phận Iran và được lực lượng cứu hộ đưa về an toàn bên ngoài lãnh thổ nước này.

Trong chiến dịch giải cứu, chiếc A-10 đóng vai trò chủ chốt trong việc duy trì liên lạc với phi công chính chiếc F-15 bị bắn rơi, người đã được giải cứu trước vào ngày 3/4. Thành viên thứ hai của tổ bay, sĩ quan điều khiển vũ khí, được giải cứu trong một chiến dịch riêng biệt vào ngày 5/4.

Tướng Dan Caine cho biết chiếc A-10 đã trúng hỏa lực đối phương khi đang thực hiện nhiệm vụ chế áp, nhằm ngăn chặn lực lượng Iran tiếp cận phi công bị nạn, trong lúc lực lượng cứu hộ Mỹ triển khai tiếp cận hiện trường.

“Trong quá trình giao tranh, một trong những máy bay ‘Sandy’ – chiếc chịu trách nhiệm chính trong việc liên lạc với phi công bị nạn – đã trúng hỏa lực đối phương. Phi công vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục nhiệm vụ, sau đó điều khiển máy bay bay sang một quốc gia khác và xác định máy bay không thể hạ cánh. Phi công đã quyết định nhảy dù trên khu vực thân thiện, và nhanh chóng được cứu hộ an toàn, hiện tình trạng sức khỏe tốt”, ông Caine nói.

Theo ông Caine, các máy bay mang biệt danh “Sandy” chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: tiếp cận người sống sót, dẫn đường cho lực lượng cứu hộ và chắn giữa người bị nạn với lực lượng đối phương trên mặt đất.

“Tổ bay A-10 và lực lượng cứu hộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải cứu phi công mang mật danh ‘Dude44A’”, ông Caine nói, đề cập đến ký hiệu liên lạc của phi công F-15 bị bắn rơi.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran A-10 F-15 không quân Mỹ Trung Đông cứu hộ quân sự
Nóng thế giới 7/4: Iran tuyên bố eo biển Hormuz chỉ mở cửa khi được bồi thường
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran tuyên bố eo biển Hormuz chỉ mở cửa khi được bồi thường thiệt hại do xung đột; Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran; Mỹ - Iran và các bên trung gian xem xét thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày...

Mỹ cảnh báo Iran có thể bị "xóa sổ trong một đêm"
VOV.VN - Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran có thể bị "đánh bại hoàn toàn chỉ trong một đêm", đồng thời ấn định thời hạn 20h ngày 7/4 (giờ miền Đông nước Mỹ) để Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Israel tập kích nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran
VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tấn công không ngừng kéo dài 5 tuần vào Iran, hôm nay (6/4), không quân Israel đã tập kích cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran, làm dấy lên lo ngại Teheran có thể tiến hành các cuộc tấn công đáp trả tương tự nhằm vào hệ thống năng lượng tại Israel cùng các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.

