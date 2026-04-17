Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/4

Nga tuyên bố kiểm soát thêm khu dân cư ở Kharkov. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Volchanskiye Khutora thuộc tỉnh Kharkov, đồng thời tiếp tục mở các đợt tấn công trên nhiều hướng chiến tuyến tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin khu dân cư Volchanskiye Khutora đã được kiểm soát sau các “hoạt động quyết đoán” của Nhóm tác chiến phía Bắc. Ngoài ra, Nga tuyên bố đã tiến hành các đòn tập kích bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh nhằm vào hạ tầng năng lượng, giao thông phục vụ quân đội Ukraine, một địa điểm phóng UAV tầm xa cùng các khu triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 143 địa điểm.

Nga cảnh báo châu Âu về nguy cơ xảy ra một “cơn sóng thần chính trị”. Ngày 15/4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho rằng đến một thời điểm nào đó, người dân châu Âu sẽ nhận ra họ đã bị dẫn dắt sai lệch và bị buộc phải chấp nhận những hy sinh kinh tế lớn liên quan cuộc xung đột Ukraine. Theo ông, kịch bản người dân châu Âu nhận ra họ đã bị “đánh lừa” về cuộc xung đột tại Ukraine có thể dẫn đến một “cơn sóng thần chính trị” trên toàn lục địa già.

“Và dĩ nhiên, điều này sẽ không chỉ khơi dậy sự hoài nghi từ công dân các nước châu Âu, mà những chất vấn đó sẽ nhắm thẳng vào giới lãnh đạo chính trị của họ. Điều này hoàn toàn có thể gây ra một cơn sóng thần chính trị trên lục địa châu Âu”, Giám đốc SVR nhấn mạnh.

Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 44, thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, khai hỏa pháo M777 nhằm vào lực lượng Nga, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuter

Ukraine nói Nga tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV. Ngày 15/4, Không quân Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào nước này bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 22 giờ cùng ngày.

Theo phía Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 382 mục tiêu trên không, gồm 21 tên lửa và 361 UAV tấn công. Trong số tên lửa được phóng đi có 20 tên lửa hành trình Kh-101 từ khu vực biển Caspi và một tên lửa hành trình Iskander-K từ tỉnh Rostov của Nga. Ngoài ra, Nga cũng triển khai 361 UAV các loại, bao gồm Shahed, Gerbera, Italmas và các mẫu UAV khác, được phóng từ nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Trong số này, khoảng 200 chiếc là UAV dòng Shahed.

Ukraine lập đơn vị đột kích không người lái. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15/4 thông báo nước này đã giới thiệu các đơn vị đột kích không người lái, kết hợp giữa máy bay không người lái (UAV) và thiết bị không người lái trên mặt đất.

“Một mô hình tác chiến mới đang được áp dụng - đó là các đơn vị đột kích không người lái, tích hợp UAV trên không, thiết bị không người lái trên mặt đất và lực lượng bộ binh thành một hệ thống thống nhất”, Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh. Kiev tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất các loại phương tiện không người lái với chi phí tối ưu, nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine và giảm thiểu thương vong về người.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hàng chục ngàn hệ thống không người lái trên mặt đất đã được sản xuất và hoàn toàn có thể thay thế sức người trên chiến trường.

Ukraine bí mật thử nghiệm công nghệ không gian đối phó tên lửa siêu thanh Nga. Ông Fedir Venislavskyi, Chủ tịch tiểu ban an ninh quốc gia, quốc phòng và đổi mới quốc phòng thuộc Quốc hội Ukraine tiết lộ nước này đã bí mật thực hiện hai vụ phóng tên lửa vào không gian cách đây không lâu và coi đó là phương án tiềm năng nhằm đối phó với các loại tên lửa siêu thanh của Nga trong tương lai. Các vụ phóng được tiến hành trong bối cảnh Kiev đang tích cực chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

“Trong thời chiến, Ukraine đã phóng tên lửa từ máy bay vận tải ở độ cao khoảng 8.000m. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để đưa nhiều loại tàu vũ trụ khác nhau vào quỹ đạo”, ông Venislavskyi phát biểu với báo chí.

Ukraine tập kích sâu, đánh trúng 76 mục tiêu công nghiệp của Nga. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công tầm xa nhằm vào 76 mục tiêu công nghiệp trên lãnh thổ Nga trong tháng 3, trong đó có 15 nhà máy lọc dầu.

Theo ông Syrskyi, các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm năng lực tiến công của đối phương, đồng thời duy trì áp lực cao lên các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng phục vụ chiến dịch của Nga.

Ukraine đối mặt nguy cơ thiếu tên lửa Patriot nghiêm trọng. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Trong cuộc phỏng vấn với đài ZDF (Đức), ông Zelensky cho biết mức độ thiếu hụt hiện nay “không thể tồi tệ hơn”, đồng thời nhấn mạnh xung đột tại Trung Đông đang ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng Kiev nhận viện trợ quân sự.

Tên lửa Patriot, đặc biệt là dòng PAC-3, được xem là hệ thống hiệu quả nhất giúp Ukraine đối phó với các tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, việc Mỹ cắt giảm viện trợ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã khiến nguồn cung trở nên hạn chế.

NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 15/4 cho biết các đồng minh NATO dự kiến ​​sẽ cung cấp 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2026. Ông Rutte cho biết thêm khoản hỗ trợ này sẽ được cung cấp bổ sung vào gói cho vay 90 tỷ euro mà Liên minh châu Âu đã nhất trí trước đó và tập trung vào các nhu cầu ưu tiên hàng đầu về an ninh phòng không, máy bay không người lái, đạn dược tầm xa…

Anh cam kết viện trợ hơn 120.000 UAV cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh ngày 15/4 tuyên bố sẽ cung cấp hơn 120.000 thiết bị không người lái (UAV) cho Ukraine năm 2026, trong gói hỗ trợ được mô tả là lớn nhất từ trước đến nay. Gói viện trợ bao gồm hàng nghìn UAV tấn công tầm xa, UAV trinh sát, UAV hậu cần và các phương tiện không người lái trên biển, nhằm tăng cường năng lực tác chiến tổng thể cho Kiev.

Nguồn tài chính chủ yếu sẽ được phân bổ cho các công ty quốc phòng Anh như Tekever, Windracers và Malloy Aeronautics. Các lô UAV đầu tiên dự kiến được bàn giao ngay trong tháng 4. Khoản hỗ trợ này nằm trong gói viện trợ quân sự thường niên trị giá khoảng 3 tỷ bảng Anh của London dành cho Ukraine, tiếp nối gói phòng không trị giá 500 triệu bảng được công bố trước đó.