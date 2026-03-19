Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/3

Ông Zelensky nói 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran: Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ UAV, đồng thời cho biết nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp một nửa cho các đối tác và đồng minh.

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga trên tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/3 cho biết khoảng 200 chuyên gia phòng không của Ukraine hiện đang có mặt tại Trung Đông nhằm hỗ trợ đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran. Phát biểu trước Quốc hội Anh trong chuyến thăm mới nhất tới Vương quốc Anh, ông Zelensky nhấn mạnh UAV, đặc biệt là các loại UAV tấn công giá rẻ, đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh hiện đại.

Châu Âu có thể “ra điều kiện” với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine: Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định châu Âu có thể đề xuất với ông Trump điều mà ông mong muốn, đó là hỗ trợ quân sự nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Đổi lại, điều kiện của châu Âu là Washington phải cung cấp đầy đủ hỗ trợ để Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Ý tưởng trao đổi này được đưa ra trong một phiên hỏi - đáp tại Chatham House ở London hôm 17/3. Mặc dù Tổng thống Phần Lan ban đầu tỏ ra bất ngờ nhưng sau đó ông nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ: “Tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất hay”. Ông Stubb cho biết sẽ tiếp tục xem xét và thảo luận với các cộng sự.

Dù vậy, chính Phần Lan hiện không có nhiều năng lực trực tiếp để tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz và vai trò cụ thể của lực lượng châu Âu tại khu vực này vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, bài toán tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời thuyết phục ông Trump ủng hộ Kiev đang trở nên cấp bách đối với châu Âu.

Thủ tướng Anh kêu gọi duy trì trọng tâm hỗ trợ Ukraine: Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tiếp tục tập trung hỗ trợ Ukraine, bất chấp việc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London, ông Starmer khẳng định: “Điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng rằng trọng tâm vẫn phải là Ukraine”. Nhà lãnh đạo Anh cho rằng dù tình hình Trung Đông đang leo thang, cộng đồng quốc tế “không thể sao nhãng những gì đang diễn ra tại Ukraine và nhu cầu hỗ trợ nước này”. Ông đồng thời tái khẳng định lập trường không lay chuyển của London trong việc hỗ trợ Ukraine.

Tiết lộ số tên lửa tầm xa Ukraine sử dụng kể từ khi xung đột với Nga nổ ra: Theo tính toán của TASS, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, lực lượng Kiev đã sử dụng hơn 500 tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, bao gồm ATACMS, Storm Shadow và SCALP. Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga về các đợt tấn công của Kiev và hoạt động đánh chặn cho thấy, trong năm 2023 – thời điểm tên lửa phương Tây bắt đầu được chuyển giao, quân đội Ukraine đã sử dụng khoảng 120 tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp, cùng 13 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất.

Các đợt tấn công bằng tên lửa Mỹ đạt cường độ cao nhất vào năm 2024, với khoảng 220 lần sử dụng. Trong cùng năm, Kiev cũng triển khai hơn 90 tên lửa Storm Shadow và SCALP. Sang năm 2025, số lượng các đợt sử dụng có xu hướng giảm, với khoảng 45 tên lửa Storm Shadow và SCALP, cùng 24 tên lửa ATACMS. Đến tháng 3/2026, Ukraine được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực Bryansk của Nga bằng 7 tên lửa do Anh cung cấp.

Thủ tướng Bỉ bị chỉ trích vì kêu gọi EU bình thường hóa quan hệ với Nga: Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đang đối mặt làn sóng chỉ trích gay gắt sau khi kêu gọi Liên minh châu Âu bình thường hóa quan hệ với Nga và khôi phục tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ từ Moscow, trong bối cảnh khối này chật vật đối phó với giá năng lượng tăng cao, một phần do tác động từ cuộc xung đột ở Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng cuối tuần qua trên báo L’Echo, ông De Wever cho rằng chiến lược song song của châu Âu - vừa hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, vừa gây sức ép kinh tế lên Nga đã không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

“Chúng ta không đủ khả năng gây sức ép với Tổng thống Vladimir Putin bằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, và cũng không thể bóp nghẹt nền kinh tế Nga nếu thiếu sự hỗ trợ của Mỹ. Vì vậy, chỉ còn một lựa chọn là đạt được một thỏa thuận", ông Bart De Wever nói. Theo nhà lãnh đạo Bỉ, EU cần “bình thường hóa quan hệ với Nga và khôi phục tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ”, đồng thời khẳng định đây là “lẽ thường tình”. Ông cũng cho rằng nhiều lãnh đạo châu Âu đồng tình với quan điểm này trong các trao đổi riêng, nhưng “không ai dám công khai thừa nhận”.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng tại Ukraine: Theo tuyên bố ngày 17/3 của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Sopych ở khu vực phía Bắc Sumy, đồng thời “giải phóng” khu định cư Kalenyky tại vùng Donetsk. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga và Ukraine đưa ra các nhận định trái ngược về bên nào đang giành ưu thế dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.250 km trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm. Tổng Tham mưu trưởng Nga, Tướng Valery Gerasimov, trước đó cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục thiết lập các “vùng đệm an ninh” tại các khu vực giáp biên như Sumy và Kharkov

Điện Kremlin nói Ukraine tiếp tục khảng cự vô ích thay vì mở đường cho hòa bình: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/3 cho rằng Ukraine đang tiếp tục “kháng cự vô ích” thay vì đưa ra quyết định mang tính trách nhiệm nhằm mở đường cho tiến trình hòa bình. Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhận định: “Chính quyền Kiev vẫn tiếp tục sự kháng cự hoàn toàn vô ích, thay vì đưa ra quyết định cần thiết và có trách nhiệm để mở ra con đường cho tiến trình hòa bình được tiếp tục”.

Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra bình luận trên sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các khu vực của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục triển khai “chiến dịch quân sự đặc biệt”, đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho các khu vực của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng nước này - ông Hakan Fidan khẳng định Ankara sẵn sàng đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 17/3. Trong cuộc trao đổi, ông Fidan nhấn mạnh những rủi ro mà cuộc xung đột kéo dài gây ra đối với các quốc gia trong khu vực cũng như trật tự quốc tế, đồng thời hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng.