Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

Nga tập kích cảng biển, cơ sở năng lượng tại Ukraine trong đêm: Các cuộc tấn công của Nga trong đêm đã gây thiệt hại cho hạ tầng cảng biển tại khu vực phía Nam Odesa và khiến khoảng 380.000 người tiêu dùng ở miền Bắc Ukraine bị mất điện, theo thông tin từ các quan chức địa phương. Thống đốc khu vực Odesa, ông Oleh Kiper, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng các máy bay không người lái đã phá hủy nhiều kho nông sản, kho chứa hàng và các tòa nhà hành chính. Ông cho biết không có thương vong trong các vụ tấn công này.

Ở diễn biến khác, lực lượng Nga cũng nhắm vào một cơ sở năng lượng tại khu vực Chernihiv ở miền Bắc Ukraine. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 219 máy bay không người lái tầm xa trong các đợt tấn công này.

Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu và cảng biển của Nga: Lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai nhà máy lọc dầu tại vùng Krasnodar, cảng Vysotsk cùng một kho dầu tại khu vực Crimea, chỉ huy lực lượng máy bay không người lái của Kiev - ông Robert Brovdi cho hay.

Nga đánh chặn UAV Ukraine trên không: Đơn vị UAV tinh nhuệ Rubicon của Nga đã công bố đoạn video cho thấy quá trình đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine khi đang hoạt động trên không. Hình ảnh cho thấy các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga truy đuổi và tấn công các UAV Ukraine, bao gồm các mẫu như FP-2 và E-300 Enterprise - dòng UAV cảm tử hạng nặng thường được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, đơn vị này cũng công bố các cảnh quay từ UAV trinh sát, ghi lại quá trình xác định mục tiêu mặt đất để dẫn đường cho các cuộc không kích của Nga. Thông tin và hình ảnh do phía Nga công bố, hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Ukraine.

Ukraine lo ngại Nga sẽ tìm cách đưa Belarus tham gia vào xung đột: Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17/4 cho biết Ukraine tin rằng Nga đang có những động thái chuẩn bị nhằm một lần nữa lôi kéo đồng minh Belarus tham gia vào cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Phát biểu của ông Zelensky được đăng tải trên ứng dụng Telegram, dựa trên báo cáo tình báo do Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cung cấp.

“Theo thông tin tình báo, hoạt động xây dựng đường sá tại các khu vực hướng về Ukraine và việc thiết lập các vị trí pháo binh đang diễn ra ở khu vực biên giới Belarus”, ông Zelensky viết. Theo ông: “Chúng tôi tin rằng Nga sẽ một lần nữa tìm cách lôi kéo Belarus vào chiến dịch quân sự của mình”. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ, tình báo cho thấy Nga đang “tìm cách tái bố trí lực lượng, nhiều khả năng nhằm bù đắp sự thiếu hụt nhân sự”.

Ngoại trưởng Nga nói chưa có sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết xung đột Ukraine: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hiện chưa có sáng kiến cụ thể nào hướng tới việc giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện các mục tiêu do Tổng tư lệnh tối cao đề ra trong khuôn khổ “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov cho biết Moscow đã cập nhật cho các đối tác về những diễn biến mới nhất liên quan đến các nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine.

“Chúng tôi đã thông tin cho các đồng nghiệp về những diễn biến mới nhất xung quanh các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Cho đến nay, vẫn chưa có sáng kiến cụ thể nào”, Ngoại trưởng Ukraine cho hay.

Ukraine tuyên bố ngăn chặn các nỗ lực tiến công của Nga gần Vovchansk: Lực lượng Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công của Nga gần thị trấn Vovchansk và đang củng cố các vị trí. “Không có vị trí nào bị mất. Các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đang giữ vững các tuyến đã được giao”, Quân đoàn 16 của Ukraine cho biết. Vovchansk, nằm cách biên giới Nga khoảng 5 km tại khu vực Kharkov, gần đây trở thành trọng điểm trong các đợt tấn công mới của Moscow.

Trong tuần qua, quân đội Nga đã tăng cường lực lượng tại khu vực Vovchansk nhằm kiểm soát thị trấn và tiến về các khu định cư lân cận. Nỗ lực chính của Nga tập trung vào việc vượt qua sông Vovcha và mở rộng vị trí ở tả ngạn nhằm tạo điều kiện cho các bước tiến tiếp theo, đồng thời tìm cách củng cố kiểm soát tại khu vực phía Nam Vovchansk.

Tướng Bỉ thừa nhận châu Âu “không quan tâm” đến tương lai Ukraine: Tass dẫn lại một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết, liên quan đến khả năng xung đột Ukraine kéo dài đến năm 2030, Tổng Tham mưu trưởng quốc phòng Bỉ - Tướng Frederik Vansina đã thừa nhận châu Âu không quan tâm đến tương lai của Kiev.

Trước đó cùng ngày, ông Vansina được cho là đã nói rằng Liên minh châu Âu có ý định kéo dài xung đột tại Ukraine đến năm 2030 nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự với Nga mà không có sự tham gia của Mỹ.

Điện Kremlin: “Không có gì để bổ sung” về tuyên bố đến liên quan UAV viện trợ cho Ukraine: Điện Kremlin cho biết “không có gì để bổ sung” đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến việc các nước châu Âu gia tăng sản xuất máy bay không người lái (UAV) để cung cấp cho Kiev sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Nga. Trước đó, ông Medvedev viết trên nền tảng X rằng các công ty châu Âu sản xuất UAV phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào Moscow có thể bị coi là mục tiêu tiềm tàng của quân đội Nga.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các nước châu Âu đang gia tăng sản xuất UAV “trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất và tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng”. Moscow đánh giá đây là “động thái có chủ đích, tiềm ẩn nguy cơ leo thang tình hình quân sự - chính trị tại châu Âu” và là dấu hiệu của “quá trình dần biến các quốc gia này thành hậu phương chiến lược của Ukraine”.

Nga tuyên bố kiểm soát hai khu dân cư tại Kharkiv trong tuần qua: Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát hai khu dân cư tại tỉnh Kharkov trong tuần từ ngày 11 - 17/4, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo thông cáo, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Bắc đã kiểm soát khu định cư Volchanskiye Khutora sau các hoạt động được mô tả là “quyết đoán” trong tuần, đồng thời tiếp quản khu định cư Zybino trong vòng 24 giờ qua.