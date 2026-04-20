Nga sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình tại Trung Đông

Thứ Hai, 19:15, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Dmitry Peskov cho biết, Nga hy vọng tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được duy trì, đồng thời khẳng định, Nga sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Ngày 20/4, người phát ngôn của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga không tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, nhưng sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Ông Peskov bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục, qua đó giúp ngăn chặn nguy cơ leo thang theo hướng sử dụng vũ lực. Theo ông, việc duy trì đối thoại là yếu tố quan trọng để tránh những hệ quả tiêu cực đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu.

nga san sang ho tro moi no luc nham thuc day giai phap hoa binh tai trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov

Liên quan đến tình hình Trung Đông, ông Peskov cho biết, Nga đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz , tuyến vận tải khoảng 20% dầu mỏ và khí hóa lỏng thế giới, đang rất mong manh và khó dự đoán. Một số thông tin cho thấy hoạt động hàng hải tại khu vực này đang chịu tác động từ các biện pháp kiểm soát an ninh, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Nga Iran Mỹ đàm phán Điện Kremlin
