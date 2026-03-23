Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3

Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán tại Miami. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quan chức Mỹ và Ukraine đã tiến hành thêm một vòng đàm phán hòa bình tại Miami, bang Florida (Mỹ) vào ngày 21/3, đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày 22/3.

Phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán gồm nhiều quan chức cấp cao như Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Serhiy Kyslytsia và lãnh đạo đảng cầm quyền Ukraine tại Quốc hội, ông David Arakhamia.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người đồng dẫn đầu phái đoàn Mỹ cùng ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump - cho biết cuộc gặp với phía Ukraine mang tính “xây dựng”. Ông cho hay các cuộc thảo luận tập trung vào việc thu hẹp bất đồng và giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, song không nêu chi tiết nội dung.

Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 24 của Ukraine khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad nhằm vào lực lượng Nga gần thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar, tỉnh Donetsk, ngày 15/1/2026. Ảnh: Reuters

Nga và Ukraine tố nhau không kích, nhiều khu vực chịu thiệt hại. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành tấn công ngày 21/3, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại khu vực đông nam Ukraine, đồng thời gây gián đoạn điện diện rộng ở vùng Chernihiv phía bắc.

Các khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng ghi nhận các cuộc tấn công. Còn tại thủ đô Kiev, một số khu vực bị gián đoạn điện và nước do sự cố trên lưới điện.

Ở chiều ngược lại, tại vùng Belgorod của Nga, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cáo buộc lực lượng Ukraine đã pháo kích vào một công trình công cộng tại làng Smorodino, khiến 4 người thiệt mạng. Hai thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát.

Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 21/3 cho biết Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Saratov của Nga, đồng thời nhắm vào các mục tiêu tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Các thành phố Saratov và Engels (tỉnh Saratov) cùng Tolyatti (tỉnh Samara) cũng là mục tiêu trong đợt tấn công. Đây là những địa điểm có các cơ sở quân sự và công nghiệp quan trọng của Nga, từng nhiều lần bị Ukraine tập kích bằng UAV trước đó, bao gồm nhà máy lọc dầu Saratov và căn cứ không quân Engels-2. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại 1 bồn chứa dầu RVS-10000 tại nhà máy lọc dầu Saratov.

Phía Nga chưa bình luận về các vụ tấn công.

Nga đánh chặn hơn 660 UAV Ukraine. Ngày 21/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày hôm trước lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 668 UAV của Ukraine. Riêng trong đêm 21/3, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 283 UAV Ukraine trên bầu trời hơn 10 tỉnh của Nga, gồm: Bryansk, Smolensk, Kaluga, Belgorod, Voronezh, Rostov, Volgograd, Tula, Ryazan, Kursk, Saratov, Samara, Moscow, cũng như tại Cộng hòa Tatarstan và bán đảo Crimea.

Theo tuyên bố, quân đội Nga cũng đã bắn hạ 9 bom dẫn đường, đồng thời tiến hành các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine.

Các cuộc tấn công cũng nhằm vào các điểm điều khiển UAV và khu vực tập kết tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 137 khu vực.

Slovakia cân nhắc cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine. Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 21/3 cho biết nước này có thể cân nhắc ngăn chặn khoản vay trị giá 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine trong tương lai, đồng thời bảo vệ lập trường phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đối với kế hoạch này.

Trước đó, Hungary đã phản đối khoản vay của EU cho Ukraine do những tranh cái liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển dầu từ Nga qua Ukraine. Đường ống Druzhba, một trong những mạng lưới vận chuyển dầu lớn nhất thế giới với công suất khoảng 2 triệu thùng/ngày, vẫn là tuyến cung cấp năng lượng quan trọng đối với Hungary và Slovakia.

Ukraine hợp tác với Séc sản xuất UAV tấn công. Công ty Ukrainska Bavovna, nhà sản xuất UAV của Ukraine, vừa ký bản ghi nhớ hợp tác với công ty Pavetra Aerospace (Cộng hòa Séc) nhằm phát triển và sản xuất chung UAV tấn công Shuhai và một loại UAV đánh chặn.

Theo thông báo của Ukrainska Bavovna, các UAV này sẽ được sản xuất tại liên doanh đặt tại Cộng hòa Séc. “Các thủ tục pháp lý đã hoàn tất, dự án hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển tích cực, với kế hoạch sớm tiến hành thử nghiệm chiến đấu”, thông cáo nêu rõ.

UAV tấn công Shuhai được phát triển bởi sự hợp tác giữa các công ty Séc và Ukraine, với sự tham gia của các quân nhân thuộc Lữ đoàn Đặc biệt 9 của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine. UAV này được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công ở tầm hơn 50 km. Tháng 11/2025, lực lượng của lữ đoàn đã tiến hành thử nghiệm bay và chuẩn bị UAV cho việc triển khai trong chiến đấu.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công cơ giới lớn nhất khi Nga. Sư đoàn 3 Quân đội Ukraine thông báo lực lượng Nga đã thực hiện nỗ lực đột phá lớn nhất trên mặt trận Lyman-Borova. Cuộc tấn công do Quân đoàn Xe tăng số 1 và Quân đoàn Hỗn hợp số 20 của Nga triển khai hôm 19/3.

Theo báo cáo, Nga đồng thời tiến công trên bảy hướng khác nhau, huy động hơn 500 binh sĩ bộ binh, 28 phương tiện cơ giới bọc thép và hơn 100 xe máy, xe địa hình và xe ATV. Trong vòng bốn giờ, các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 Ukraine đã ngăn chặn thành công nỗ lực đột phá nhanh của lực lượng Nga.