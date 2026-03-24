Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

Nga chuẩn bị dồn lực tấn công, Ukraine lo hụt đà giữa khủng hoảng kép: Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ làm trung gian bị đình trệ vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Nga được cho là có thể tìm cách mở rộng các lợi thế quân sự thông qua những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine, qua đó gia tăng sức ép đối với Kiev.

>>> Nga chuẩn bị dồn lực tấn công, Ukraine lo hụt đà giữa khủng hoảng kép

Xung đột ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine: Telegraph dẫn một số nguồn tin cho biết, Nga đã đề xuất ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ thực hiện động thái tương tự đối với Ukraine. Kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu khoảng ba tuần trước, Moscow được cho là đã tăng cường hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Tehran, bao gồm việc cung cấp tọa độ liên quan đến các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Politico, Washington đã bác bỏ đề xuất “có đi có lại” này vào tuần trước. Đề nghị được đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đưa ra trong cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Miami. Động thái này khiến các đối tác của Ukraine lo ngại về nỗ lực của Moscow nhằm gia tăng chia rẽ giữa Mỹ và châu Âu.

Ukraine hé lộ tín hiệu về trao đổi tù binh và bài toán bầu cử thời chiến: Giữa sức ép từ cuộc khủng hoảng Trung Đông, phái đoàn Ukraine và Mỹ đã hoàn tất 2 ngày đàm phán tại Florida với những tín hiệu về trao đổi tù binh và lộ trình bầu cử. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Kiev và Washington đã hoàn thành ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ các cuộc đàm phán tại bang Florida (Mỹ), nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Ukraine với Nga. Dù chưa đạt đột phá rõ rệt, những tín hiệu ban đầu, đặc biệt liên quan đến khả năng trao đổi tù binh đang thắp lên tia hy vọng hiếm hoi trên mặt trận ngoại giao.

Trong thông điệp tối 22/3, ông Zelensky thừa nhận sự chú ý của Mỹ hiện đang dồn nhiều vào cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, song nhấn mạnh cuộc chiến tại Ukraine “cũng cần phải chấm dứt”. Ông cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các đợt trao đổi tù binh mới có thể diễn ra, một bước đi mang ý nghĩa nhân đạo, đồng thời là thước đo cho hiệu quả của các kênh đàm phán hậu trường.

Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư Potapovka tại vùng Sumy: Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Potapovka tại vùng Sumy trong 24 giờ qua trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Bộ này, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu - năng lượng phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine, cũng như các khu vực triển khai lực lượng. Theo đó, không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã nhắm vào các cơ sở hỗ trợ tác chiến, địa điểm chuẩn bị và phóng UAV tầm xa, cùng các khu tập kết tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 144 địa điểm.

Ông Zelensky: Nga gia tăng tấn công khi thời tiết ấm lên, chuẩn bị cho các đợt tiến công mới: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga đã “gia tăng đáng kể” các cuộc tấn công trong tuần qua. Theo ông Zelensky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi và Tổng Tham mưu trưởng Andrii Hnatov nhận định, quân đội Nga đang “tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi hơn” để đẩy mạnh các chiến dịch tấn công trên nhiều hướng.

Tổng thống Ukraine tiết lộ, các lực lượng Nga đã tìm cách tiến công từ khu vực biên giới thuộc các tỉnh Kharkov à Sumy nhưng đã bị quân đội Ukraine đẩy lùi. Trong khi đó, tình hình tại Donetsk - một trong những điểm nóng giao tranh không có thay đổi đáng kể trong tuần qua. Ông Zelensky cũng thông báo đã phê duyệt “một loạt chiến dịch mới” nhằm vào Nga, song không nêu chi tiết.

Nga tấn công lữ đoàn Azov và nhiều đơn vị của Ukraine: Nga tuyên bố đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị đối với nhiều đơn vị của Ukraine, bao gồm lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov. Theo thông tin từ Moscow, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Trung tâm đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến và tấn công nhiều đơn vị Ukraine tại các khu vực thuộc Donetsk và Dnipropetrovsk. Cũng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã đánh chặn và tiêu diệt 244 UAV cùng 8 bom dẫn đường của Ukraine.

Ukraine cảnh báo Nga đang lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công mùa xuân: Ukraine đã bước qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột nổ ra với các cuộc tấn công liên tục của Nga vào hạ tầng năng lượng, thời tiết giá lạnh và tình trạng mất điện trên diện rộng. Tuy nhiên, khi băng tuyết tan, điều kiện địa hình thuận lợi hơn cũng giúp lực lượng Nga có khả năng triển khai các đợt tiến công mới, sau khi chiến dịch ở miền Đông chững lại trong mùa đông.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo Moscow đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công mùa xuân tại Donetsk, nơi quân đội Nga tiếp tục gây sức ép lên các vị trí phòng thủ của Ukraine quanh Pokrovsk và Myrnohrad - hai trung tâm hậu cần quan trọng phía Tây khu vực Donetsk do Nga kiểm soát.

Cục diện chiến trường Ukraine ngày càng khó đoán định: Ukraine gần đây đưa ra những đánh giá tích cực về các bước tiến trên tiền tuyến. Đầu tháng 3, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Syrskyi cho biết, Kiev đã giành lại nhiều lãnh thổ hơn so với phần diện tích mà Nga kiểm soát thêm trong tháng 2/2026. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc xác định chính xác kiểm soát lãnh thổ trên thực địa ngày càng trở nên khó khăn, khi “vùng xám” - khu vực tranh chấp giữa hai bên không ngừng mở rộng.

Tên lửa Izdeliye-30 mới của Nga khiến các cuộc tấn công khó dự đoán hơn: Theo các chuyên gia, Nga đang hướng tới phát triển những loại vũ khí có chi phí thấp hơn nhưng vẫn duy trì sức hủy diệt cao và Izdeliye-30 là một ví dụ điển hình. Loại tên lửa này mang đầu đạn lớn hơn so với phiên bản Kh-101 trước đó, đồng thời có thể được phóng từ nhiều phương tiện khác nhau.

Cụ thể, Izdeliye-30 có thể triển khai từ các máy bay ném bom chiến lược như Tu-95MS và Tu-160, cũng như từ các tiêm kích thường xuyên hoạt động tại Ukraine như Su-34, Su-30SM và Su-35S. Khả năng triển khai linh hoạt này giúp Nga mở rộng phương thức tấn công bằng tên lửa, đồng thời khiến việc dự đoán và đánh chặn của Ukraine trở nên khó khăn hơn.