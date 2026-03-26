Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/3

Ukraine cáo buộc Nga tấn công quy mô lớn, hơn 1.000 UAV trong 24 giờ: Giới chức Ukraine ngày 24/3 cáo buộc Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, triển khai hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều đô thị trên khắp quốc gia này trong vòng 24 giờ.

Các binh sỹ thuộc Lữ đoàn cơ giới 24 của Ukraine. Ảnh: AP

Giới chức Ukraine hôm 24/3 cho biết, Nga đã triển khai hơn 550 UAV tấn công vào ban ngày. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, các đợt tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Nhiều công trình dân sự, trong đó chung cư, bệnh viện và một di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã bị hư hại. Trước đó, trong đêm, lực lượng Nga đã phóng 34 tên lửa và 392 máy bay không người lái.

Cảng dầu chiến lược Ust-Luga của Nga cháy lớn sau đợt tấn công UAV của Ukraine: Giới chức Nga ngày 25/3 cho biết, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại cảng Ust-Luga trên Biển Baltic – một trong những trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn của Nga – sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Ukraine gia tăng các đợt tấn công UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu và tuyến xuất khẩu của Nga, với mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế phục vụ chiến tranh. Reuters đưa tin, trước đó, hai cảng Ust-Luga và Primorsk trên Vịnh Phần Lan (Biển Baltic) đã phải tạm dừng xuất khẩu dầu vào tuần qua sau các đợt tấn công của Ukraine, song hoạt động bốc dỡ đã được nối lại từ ngày 23/3. Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra sau một đợt tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Ông Trump: Nga và Ukraine “đang tiến gần” thỏa thuận chấm dứt xung đột: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/3 tiếp tục bày tỏ sự lạc quan rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sớm kết thúc thông qua đàm phán.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết ông muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “ngồi xuống đàm phán và đạt được một thỏa thuận”. “Tôi nghĩ họ đang tiến rất gần đến một thỏa thuận, dù tôi đã nói điều này từ lâu rồi. Tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến, tất cả đều khó khăn hơn cuộc chiến này. Đây lẽ ra phải là cuộc chiến dễ dàng nhất”, ông Trump nói.

Ukraine gặp bất lợi khi Mỹ chuyển trọng tâm sang Trung Đông: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/3 cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang "tiếp thêm động lực" cho Nga. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga bị đình trệ do Washington chuyển trọng tâm sang Trung Đông.

"Tôi đã được báo cáo về cơ hội và thách thức sau khi phái đoàn Ukraine gặp gỡ chính quyền Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần. Các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine. Tuy vậy, tình hình địa chính trị đã trở nên phức tạp hơn vì cuộc xung đột Iran và đáng tiếc là điều này đang tiếp thêm động lực cho Nga", ông Zelensky cho biết.

Ukraine nói có bằng chứng về việc Nga vẫn cung cấp tin tình báo cho Iran: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Kiev có "bằng chứng không thể bác bỏ" rằng Nga vẫn đang tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Iran.

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky ngày 23/3 đã tóm tắt nội dung cuộc họp với lãnh đạo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR), qua đó tiết lộ một số thông tin đáng chú ý về tình hình khu vực và Trung Đông. "Nga đang sử dụng năng lực trinh sát vô tuyến, tình báo điện tử và thông tin từ các đối tác Trung Đông để hỗ trợ Iran. Chúng tôi có bằng chứng không thể bác bỏ về vấn đề này", ông Zelensky cho biết.