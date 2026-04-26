Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

Nga tập kích quy mô lớn vào miền Đông Ukraine. Một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine trong đêm 24 rạng sáng 25/4 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Moscow được cho là đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực, trong đó thành phố Dnipro là mục tiêu chính.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đợt không kích kéo dài suốt đêm, nhắm vào cơ sở hạ tầng tại Dnipro và nhiều địa phương khác.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tổng cộng 666 phương tiện tấn công trên không, bao gồm 47 tên lửa và 619 UAV các loại. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 610 mục tiêu, trong đó có 30 tên lửa và 580 UAV. Dù vậy, vẫn có 13 tên lửa và 36 UAV đánh trúng 23 địa điểm tại nhiều khu vực như Dnipro, Kharkiv, Sumy, Kyiv và Zaporizhzhia.

Nga nã tên lửa quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine. Ảnh: Reuters

Ukraine dùng tên lửa Neptune phá hủy xưởng sản xuất UAV của Nga. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 24/4 xác nhận tên lửa Neptune của nước này đã đánh trúng nhà máy Atlant Aero tại thành phố Taganrog, thuộc tỉnh Rostov của Nga, phá hủy hai xưởng sản xuất và làm hư hại bốn công trình khác.

Theo phía Ukraine, cơ sở bị tấn công là một tổ hợp tham gia toàn bộ chu trình sản xuất UAV, từ thiết kế, chế tạo đến thử nghiệm. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Atlant Aero sản xuất UAV tấn công và trinh sát dòng Molniya, đồng thời chế tạo các linh kiện cho máy bay không người lái Orion của Nga. Orion được mô tả là UAV có trọng lượng khoảng 1 tấn, mang theo tải trọng tới 250kg, bao gồm hệ thống trinh sát quang – điện tử, radar kỹ thuật, bom dẫn đường KAB-20 và tên lửa hành trình tầm trung.

“Việc làm hư hại cơ sở này sẽ làm giảm khả năng tấn công các mục tiêu dân sự của đối phương tại Ukraine”, thông báo của Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh. Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/4 cho biết, Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 193 tù binh trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm giữa hai bên vẫn tiếp diễn căng thẳng. Các binh sĩ Nga được thả hiện đang ở Belarus để nhận hỗ trợ y tế và tâm lý trước khi được chuyển về Nga để điều trị và phục hồi.

Tính đến ngày 24/4/2026, Nga và Ukraine đã trao đổi tổng cộng gần 7.000 tù binh thông qua các nỗ lực trung gian của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ. Các cuộc trao đổi diễn ra thường xuyên trong hơn 4 năm xung đột, với hàng nghìn người được trả tự do từ cả hai phía. Bên cạnh tù binh, hai bên cũng thường xuyên trao đổi thi thể và hài cốt binh sĩ tử trận. Riêng trong tháng 4/2026, Nga đã trao trả hài cốt của 1.000 binh sĩ cho Ukraine và nhận lại thi thể của 41 binh sĩ Nga.

Thủ tướng Đức: Ukraine chưa thể gia nhập EU “ngay lập tức”. Ngày 24/4, phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Nicosia (CH Síp), ông Merz nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập EU ngay lập tức là “không khả thi ở thời điểm hiện tại”.

“Mọi người đều hiểu rằng việc Ukraine gia nhập EU ngay lập tức là điều không thể, tất nhiên là như vậy”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức cho rằng cần thúc đẩy một cơ chế giúp Ukraine tiến gần hơn tới các thể chế châu Âu, thông qua việc tham gia sâu hơn vào các cấu trúc và chính sách của EU theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào tiến trình cải cách.

Tuyến hậu cần Ukraine gặp trở ngại ở Kupiansk. Quân đội Ukraine cho hay, các cuộc tấn công “có hệ thống” của lực lượng Nga đã khiến tuyến hậu cần chi viện cho những đơn vị Kiev ở mặt trận Kharkiv gặp nhiều khó khăn.

Trong thông cáo trên mạng Telegram ngày 24/4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận các cuộc tấn công tên lửa “có hệ thống” của quân Nga dọc lưu vực sông Oskil đã khiến cho tuyến hậu cần của Kiev ở mặt trận Kupiansk gặp nhiều khó khăn.

“Công tác hậu cần cho các đơn vị Ukraine ở đó được thực hiện thông qua đường thủy và máy bay không người lái (UAV) hạng nặng. Bộ chỉ huy đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường khả năng tác chiến phòng không và chống UAV đối phương theo hướng Kupiansk. Trong những điều kiện khó khăn như vậy, chúng tôi luôn chú trọng đến việc hỗ trợ các binh sĩ đang tham chiến ở tiền tuyến”, một phần thông cáo viết.

Nga tuyên bố giành ưu thế gần Kramatorsk. Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm 25/4, chuyên gia quân sự Andrei Marochko cho biết, các đơn vị Nga thời gian qua đã giành được ưu thế trước quân Ukraine tại một số khu định cư ở phía đông thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk.

“Quân Nga đang mở rộng vùng kiểm soát ở các khu định cư Minkivka và Markove nằm gần Kramatorsk”, ông Marochko nói.

Bản đồ được chuyên trang Deep State công bố sáng 25/4 cho thấy, các đơn vị Nga đang tạo thế gọng kìm nhằm vào khu định cư Minkivka. Trong khi đó ở làng Markove, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa các lực lượng Moscow và quân phòng thủ Ukraine, đang bao trùm một nửa địa phận làng Markove.

Tên lửa dẫn đường Nga phá hủy trạm điều khiển FPV của Ukraine. Truyền thông Nga mới đây đã công bố đoạn video quân đội nước này sử dụng tên lửa Kh-39 bắn phá hạ tầng dã chiến của lực lượng Kiev ở tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine.

Đoạn video được báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow trích dẫn hôm 23/4 cho thấy các thiết bị bay trinh sát của quân Nga khi hoạt động tại ngôi làng Senkove ở tỉnh Kharkiv đã phát hiện một nhà dân được binh sĩ Lữ đoàn cơ động đường không số 77 Ukraine sử dụng làm trạm điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) dã chiến.

Dữ liệu từ khí tài trinh sát đã được chuyển về cho các lực lượng Nga ở tuyến sau. Các đơn vị Moscow sau đó sử dụng tên lửa Kh-39 để tập kích vị trí trạm điều khiển FPV của quân Ukraine. Theo thông tin được trang Iz của Nga tiết lộ, các lực lượng Moscow từng sử dụng Kh-39 “trong nhiều tình huống tác chiến ở mặt trận Syria”.