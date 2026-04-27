  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

Thứ Hai, 05:00, 27/04/2026
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27/4/2026.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu tại Yaroslavl, Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu tại Nga và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát trong đêm 25 rạng sáng ngày 26/4, trong đó có một nhà máy lọc dầu tại thành phố Yaroslavl.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở lọc dầu tại Yaroslavl đã bị trúng đòn, gây ra hỏa hoạn trong khuôn viên. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá. Cơ quan quân sự Ukraine nhận định đây là một trong những cơ sở chiến lược quan trọng của ngành lọc hóa dầu Nga, với công suất xử lý khoảng 15 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Trước đó, chính quyền vùng Yaroslavl do Thống đốc Mikhail Yevrayev đứng đầu đã phát cảnh báo nguy cơ tấn công bằng UAV trong đêm. Tuy nhiên, phía Nga chưa đưa ra thông tin chính thức về thiệt hại.

dien bien chinh tinh hinh chien su nga - ukraine ngay 27 4 hinh anh 1
Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl, Nga. Ảnh: Exilenova PlusTelegram

Nga tấn công cảng Odesa, tàu treo cờ Palau bị hư hại. Lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực Odesa trong đêm 25 rạng sáng ngày 26/4, gây thiệt hại đối với hạ tầng dân sự và cảng biển. Thông tin được Phó Thủ tướng Ukraine Oleksii Kuleba và người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odesa Oleh Kiper xác nhận.

Theo đó, đòn tấn công đã làm hư hại nhiều hạng mục tại cảng, bao gồm cơ sở logistics, kho hàng, thiết bị kỹ thuật, bồn chứa hàng hóa, tòa nhà hành chính và phương tiện vận tải.

Đáng chú ý, một tàu dân sự treo cờ Palau đang neo đậu để bốc dỡ hàng hóa cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, không có thuyền viên nào bị thương. Lực lượng cứu hỏa cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý hậu quả.

FPV cảm tử Ukraine công phá loạt xe phòng không của Nga. Lực lượng điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã tấn công các xe phòng không được Nga triển khai ở tiền tuyến.

Chuyên trang quân sự Defence dẫn lời Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine (USF) cho biết các đơn vị điều khiển FPV cảm tử của Kiev trong ngày 23/4 đã tập kích các xe phòng không Tor-M2 và Osa của Nga ở 2 tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, miền đông Ukraine.

“Rạng sáng 23/4, đơn vị 13 thuộc Lữ đoàn Hệ thống không người lái số 414 đã thực hiện đòn tấn công bằng các FPV cảm tử B-2 nội địa vào một số hệ thống phòng không của đối phương. Các đầu đạn trang bị trên FPV với trọng lượng từ 7 - 11kg đủ để gây hư hại nghiêm trọng và phá hủy những mục tiêu có giá trị cao như các xe tên lửa phòng không di động”, ông Brovdi viết trên kênh Telegram.

Nga bác bỏ việc giải quyết xung đột Ukraine bằng đề xuất của Liên minh Tự nguyện. Nga bác bỏ khả năng giải quyết xung đột Ukraine dựa trên các đề xuất của "Liên minh Tự nguyện", gọi những ý tưởng này là viển vông.

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/4 đã bác bỏ đề xuất gần đây của Đại sứ Pháp tại Moscow Nicolas de Rivieres, cáo buộc châu Âu đang tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực đối thoại nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

"Các đề xuất do Pháp khởi xướng trong khuôn khổ 'Liên minh Tự nguyện' chỉ nhằm phục vụ lợi ích của Kiev và các nước châu Âu ủng hộ Ukraine, chứ không phản ánh một hướng tiếp cận cân bằng. Những ý tưởng này là viển vông, xa rời thực tế và bị bóp méo nghiêm trọng. Ở thời điểm hiện tại, không có quốc gia châu Âu nào được tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán hòa bình", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng tổ chức đối thoại với Nga. Theo kênh Euronews, trong chuyến thăm đầu tiên tới Azerbaijan kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán ba bên tại Azerbaijan nếu Nga thể hiện thiện chí ngoại giao.

Đứng cạnh Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại thành phố Gabala, ông Zelensky cho biết Ukraine đã thông báo với phía Azerbaijan rằng Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán ba bên, tương tự các cuộc tiếp xúc từng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Ông nhấn mạnh điều quan trọng đối với Ukraine là Nga phải tìm được đủ quyết tâm để chấm dứt cuộc chiến mà Kiev coi là phi lý và bất công.

Nga phóng 144 UAV tấn công Ukraine trong đêm. Lực lượng Nga đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine trong đêm 25 rạng sáng 26/4, với tổng cộng 144 thiết bị được phóng từ nhiều hướng khác nhau. Thông tin do Lực lượng Không quân thuộc Quân đội Ukraine công bố.

Theo đó, các UAV tấn công – chủ yếu là dòng Shahed (bao gồm cả biến thể phản lực) được phóng từ các khu vực như Kursk, Bryansk, Oryol, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (thuộc Nga) và cả vùng Donetsk đang bị kiểm soát. Ngoài Shahed, Nga còn sử dụng nhiều loại UAV khác như Gerbera, Italmas và các biến thể chưa xác định. Ước tính, gần 100 trong số 144 UAV được sử dụng là Shahed.

Tính đến 8h sáng 26/4, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 124 UAV đối phương trên khắp các khu vực phía Bắc, Nam và Đông nước này. Tuy vậy, vẫn ghi nhận 19 UAV tấn công trúng mục tiêu tại 11 địa điểm khác nhau, đồng thời mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ rơi xuống 6 khu vực, gây thêm thiệt hại nhất định.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Thủ tướng Đức: Ukraine chưa thể gia nhập EU “ngay lập tức”

VOV.VN - Ngày 24/4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Ukraine chưa thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong “tương lai gần”, song đề xuất một chiến lược nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập của Kiev vào khối.

Nga tập kích quy mô lớn vào miền Đông Ukraine

VOV.VN - Một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine trong đêm 24 rạng sáng 25/4 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Moscow được cho là đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực, trong đó thành phố Dnipro là mục tiêu chính.

Dnipro hứng tập kích UAV Nga, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse

VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang khi thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong khi phía Nga ghi nhận một vụ cháy lớn kéo dài nhiều ngày tại cơ sở dầu khí ở Tuapse sau đòn tập kích được cho là từ Ukraine.

