Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

Mỹ cân nhắc điều chuyển vũ khí từ Ukraine sang Trung Đông: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/3 cho biết Washington “có thể” cân nhắc việc điều chuyển vũ khí từ Ukraine sang Trung Đông, song khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa có động thái nào như vậy được triển khai.

“Điều đó chưa xảy ra", ông Rubio nói khi được hỏi về các thông tin cho rằng Mỹ có thể chuyển hướng viện trợ quân sự. “Chưa có gì bị điều chuyển, nhưng đây là một khả năng hoàn toàn có thể".

Ông nhấn mạnh rằng mọi quyết định về phân bổ nguồn lực quân sự sẽ đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên hàng đầu.

Quân đội Ukraine. Ảnh: Reuters

Các cuộc tấn công của Ukraine vào các cảng Baltic làm tê liệt 40% xuất khẩu dầu của Nga: Theo Reuters, gần một nửa công suất xuất khẩu dầu của Nga đang rơi vào tình trạng đình trệ sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả nhằm vào hai cảng trọng yếu là Ust-Luga Port và Primorsk Port.

Các nguồn tin giấu tên trong ngành năng lượng cho biết, nhiều tập đoàn dầu khí Nga đã buộc phải cảnh báo khách hàng về khả năng kích hoạt điều khoản “bất khả kháng”, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng do các đòn tấn công của Ukraine.

Anh gửi viện trợ khẩn cấp để tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine: Anh đang khẩn trương phân bổ thêm 115 triệu euro nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để bảo vệ các đô thị và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các đợt tấn công liên tiếp từ Nga.

Nguồn kinh phí mới dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian ngắn, tập trung vào việc nâng cấp và bổ sung các hệ thống phòng không, qua đó tăng cường khả năng bảo vệ cả các đơn vị tiền tuyến lẫn những mục tiêu chiến lược trong nội địa Ukraine trước các mối đe dọa từ trên không.

Đây là một phần trong gói hỗ trợ quân sự quy mô lớn hơn của London dành cho Kiev. Chỉ trong vòng hai tháng qua, Anh đã cam kết tổng cộng 600 triệu bảng Anh cho lĩnh vực phòng không.

Nga tấn công tên lửa, làm tê liệt hạ tầng khí đốt chiến lược của Ukraine tại Poltava: Nga ngày 27/3 đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở sản xuất khí đốt của Naftogaz tại vùng Poltava trong đêm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng và buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động.

Trong thông báo chính thức, Naftogaz cho biết: “Nga một lần nữa nhắm mục tiêu vào hạ tầng sản xuất khí đốt của tập đoàn. Hôm qua và đêm qua, cơ sở của chúng tôi tại Poltava, nơi đảm bảo hoạt động khai thác khí đốt, đã bị tấn công. Thiệt hại là rất lớn, toàn bộ nhà máy buộc phải dừng vận hành".

Vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn tại hiện trường. Các đơn vị thuộc Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã được điều động để khống chế đám cháy, trong khi các chuyên gia kỹ thuật của Naftogaz đang khẩn trương triển khai công tác đánh giá và khắc phục hậu quả.

Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea: Ngày 27/3, Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea — khu vực hiện do Nga kiểm soát.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, một trong những mục tiêu đáng chú ý là tổ hợp radar Valdai đặt tại khu vực Hvardiiske. Hệ thống này được thiết kế chuyên biệt để phát hiện và đối phó với các máy bay không người lái cỡ nhỏ, cho thấy tầm quan trọng của nó trong mạng lưới phòng không chiến thuật của Nga.

Cùng thời điểm, một trạm điều khiển UAV mặt đất Forpost cũng bị tấn công tại Yevpatoria. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn tiến hành đòn đánh vào một sở chỉ huy của Nga ở khu vực Olhinka thuộc vùng Donetsk - nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Các lãnh đạo châu Âu chuẩn bị thăm Ukraine: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha, đại diện Liên minh châu Âu Kaja Kallas cùng các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu sẽ tới Kiev vào ngày 31/3.

Chuyến thăm của phái đoàn châu Âu diễn ra đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng vùng Kiev. Bộ trưởng Sybiha nhấn mạnh việc lựa chọn thời điểm này mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt, nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc xung đột và thể hiện sự đoàn kết của châu Âu với Ukraine.