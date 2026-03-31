Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 31/3

Ukraine tuyên bố phá hủy hỏa lực chiến lược của Nga tại Crimea. Lực lượng không người lái Ukraine tuyên bố đã phá hủy ba hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch của Nga tại Crimea, cho thấy năng lực tấn công tầm sâu ngày càng gia tăng.

Tại bán đảo Crimea, khu vực đang do Nga kiểm soát, các UAV Ukraine đã tập kích một căn cứ quân sự gần khu định cư Sovkhozny. Theo phía Ukraine, ba hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 “Smerch” hoặc biến thể nâng cấp “Tornado-S”, cùng phương tiện tiếp đạn, đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là các hệ thống hỏa lực tầm xa có khả năng gây sát thương lớn. Phiên bản Smerch có thể bắn rocket không điều khiển với tầm tới 90km, trong khi Tornado-S được tích hợp dẫn đường vệ tinh, nâng tầm bắn lên khoảng 120km và gia tăng độ chính xác.

Binh lính Ukraine bắn pháo về phía quân đội Nga. Ảnh: Reuters

UAV Ukraine tấn công sâu, đánh trúng kho nhiên liệu của Nga ở Luhansk. Theo chỉ huy đơn vị UAV “Những chú chim Magyar”, ông Robert Brovdi, các lực lượng thuộc Trung tâm Tác chiến Không người lái của Ukraine đã tiến hành một loạt đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu giá trị cao phía sau phòng tuyến của Nga. Với sự hỗ trợ tình báo từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các UAV đã phá hủy nhiều bồn chứa nhiên liệu gần Novosvitlivka, gây thiệt hại đáng kể cho năng lực hậu cần của Nga.

Theo ông Brovdi, chiến dịch, do Trung tâm Tấn công Tầm sâu mới thành lập điều phối, cho thấy Ukraine đang từng bước xây dựng năng lực đánh phá có hệ thống nhằm vào chuỗi cung ứng và hỏa lực chiến lược của đối phương.

Nga nói Mỹ đưa ra 'đề xuất thú vị' về đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov hôm 29/3 thừa nhận tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ trong thời gian gần đây nhưng Mỹ đã đưa ra một số "đề xuất thú vị".

"Chính phủ Mỹ đã đưa ra một số ý tưởng và đề xuất thú vị, có thể nói là hữu ích với quá trình hòa đàm. Tuy nhiên, các đề xuất đó vẫn chưa được hiện thực hóa", ông Ushakov nói nhưng không nêu cụ thể về các đề xuất của Washington.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh Nga luôn hành động theo phương châm "tin tưởng nhưng phải kiểm chứng" khi đề cập tới các mối quan hệ quốc tế. Ngoài ra, Moscow khẳng định cơ chế đàm phán 3 bên nhằm giải quyết xung đột cần được duy trì, bởi tất cả các bên đều có lợi ích trong việc chấm dứt giao tranh.

Ukraine tập kích cơ sở dầu khí ở Leningrad. Theo báo Kyiv Independent, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 29/3 đã thông báo về việc triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích cơ sở dầu khí tại cảng Ust-Luga ở vùng Leningrad của Nga.

"Đây là lần thứ 2 trong tuần đơn vị đặc nhiệm Alpha tấn công chính xác vào cơ sở dầu khí ở Ust-Luga. Chiến dịch mới nhất đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến cơ sở của đối phương bị hư hại nghiêm trọng", đại diện SBU cho hay.

Về phía Nga, Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko xác nhận có thiệt hại tại cảng Ust-Luga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, nhưng không nêu cụ thể về mức độ nghiêm trọng.

UAV Ukraine tấn công nhà máy hóa chất của Nga ở Samara. Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công một nhà máy hóa chất ở tỉnh Samara của Nga vào đêm ngày 30/3.

Hình ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ khu vực nhà máy hóa chất KuibyshevAzot ở Tolyatti.

Thống đốc tỉnh Samara, Vyacheslav Fedorishchev, đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một "doanh nghiệp công nghiệp ở Tolyatti" mà không cung cấp thêm chi tiết về mục tiêu bị tấn công hoặc mức độ thiệt hại gây ra.

Trước đó vài ngày, nhà máy này đã bị lực lượng Ukraine tấn công khi một đám cháy bùng phát tại nhà máy KuibyshevAzot và nhà máy Togliattikauchuk gần đó vào ngày 21 tháng 3.

Nga tố Ukraine phóng gần 150 UAV tấn công vùng Belgorod trong 24 giờ. Giới chức Nga cho biết trong vòng 24 giờ, lực lượng Ukraine đã sử dụng gần 150 UAV để tấn công nhiều khu vực thuộc tỉnh Belgorod. Tại quận Belgorod, 28 UAV đã nhắm vào hàng loạt khu dân cư và điểm dân sinh. Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 14 thiết bị, song nhiều cơ sở hạ tầng vẫn bị hư hại, bao gồm nhà dân, phương tiện và tài sản thương mại.

Các khu vực khác như Yakovlevsky, Borisovsky, Korochansky và Krasnoyaruzhsky cũng ghi nhận các đợt tấn công bằng UAV, trong đó có những thiệt hại đối với kho hàng, đường ống khí đốt và hệ thống điện.

Nga tuyên bố có thể nhận diện UAV mồi nhử của Ukraine trên chiến trường. Một chỉ huy phòng không Nga cho biết các đơn vị tên lửa có thể phân biệt UAV mồi nhử do Ukraine triển khai trong các đợt tấn công quy mô lớn.

Theo thông tin từ hãng TASS, một chỉ huy kíp chiến đấu hệ thống phòng không Tor-M2 thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 58 của Nfa cho biết lực lượng Ukraine đang gia tăng sử dụng UAV mồi nhử trong các đòn tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái. Sĩ quan này, với mật danh “Berdyansk”, cho rằng các đơn vị phòng không Nga có thể phân biệt mục tiêu giả dựa trên đặc tính kỹ chiến thuật. “Chúng tôi nghiên cứu kỹ các thông số của vũ khí đối phương. UAV mồi nhử có những khác biệt nhất định, vì vậy sau khi theo dõi, chúng tôi xác định đó là mục tiêu giả và không khai hỏa”, sĩ quan Berdyansk nói.