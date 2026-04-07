Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/4

UAV Ukraine tập kích kho dầu chiến lược của Nga tại Novorossiysk. Các vụ nổ xảy ra trong đêm 6/4 tại Novorossiysk, thành phố cảng quan trọng ở miền Nam nước Nga. Người dân địa phương cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một kho dầu, đồng thời một tòa nhà dân cư cũng bị hư hại.

Kênh Telegram độc lập Astra dẫn phân tích nguồn mở từ các video nhân chứng cho biết kho dầu Sheskharis đã trúng đòn tập kích. Đây là một trong những đầu mối xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga, là điểm cuối của hệ thống đường ống do Transneft - doanh nghiệp đường ống dầu lớn nhất thế giới - vận hành.

Theo nguồn tin, khu vực cầu cảng số 1 của kho dầu đang cháy dữ dội nhất, trong khi cầu cảng số 2 cũng bị tấn công. Ngoài ra, các nút điều khiển thuộc hệ thống SCADA (hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp) tại đây cũng bị đánh trúng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng vận hành. Một số báo cáo cho biết cơ sở này có thể phải tạm dừng hoạt động xuất hàng do hạ tầng bị hư hại nặng.

Nga tập kích cơ sở năng lượng Ukraine tại khu vực Odesa. Ảnh Reuters

Ukraine 'phớt lờ' kêu gọi dừng tấn công hạ tầng dầu mỏ của Nga. Ukraine xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, bất chấp lời kêu gọi giảm bớt các cuộc tấn công trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Theo ông Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil ở thành phố Kstovo của Nga và một kho chứa dầu ở tỉnh Leningrad vào ngày 5/4.

Vụ tấn công diễn ra khi giới chức Ukraine thừa nhận các đồng minh nước ngoài đã yêu cầu Kiev tạm dừng không kích bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu Nga khi cuộc xung đột Mỹ, Israel và Iran đẩy giá nhiên liệu trên toàn thế giới lên cao.

Nga không kích Odessa, bắn hạ UAV của Ukraine tại nhiều khu vực. Thống đốc vùng Odessa, ông Oleh Kiper, cho biết trên ứng dụng Telegram: “Trong đêm, Odessa tiếp tục hứng chịu một đợt tấn công dữ dội từ phía đối phương”. Ngoài 3 người thiệt mạng, còn có 10 người bị thương. Theo ông Kiper, các khu dân cư, hạ tầng trọng yếu và cơ sở hành chính đều bị đánh trúng, chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Bước sang năm thứ năm của cuộc xung đột, Moscow đã gia tăng các đợt không kích nhằm vào Odessa - trung tâm hậu cần chiến lược ở miền Nam Ukraine và là cảng biển lớn nhất nước này, nơi xử lý phần lớn xuất khẩu ngũ cốc và hàng hóa đường biển.

Quân đội Nga cho biết các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 148 UAV của Ukraine chỉ trong vòng 3 giờ. Giới chức Nga cũng thông báo các đội ứng cứu đang khôi phục điện cho gần nửa triệu hộ gia đình chịu ảnh hưởng do các cuộc không kích.

Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực tiền tuyến ở miền Đông. Sau chuyến thị sát tiền tuyến, ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát khoảng 480km vuông lãnh thổ tại các khu vực tiền tuyến phía Đông và Đông Nam kể từ cuối tháng 1/2026. Theo đó, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 8 khu định cư tại khu vực Dnipropetrovsk và 4 khu định cư khác tại vùng Zaporizhzhia. Dù đạt được những kết quả nhất định, ông nhấn mạnh quân đội Nga vẫn đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công trong khuôn khổ chiến dịch mùa xuân.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, các đợt phản công của Ukraine ở khu vực Đông Nam đang góp phần làm gián đoạn nỗ lực của Nga quanh thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, cũng như toàn bộ chiến dịch tấn công mùa xuân của Moscow dọc theo hơn 1.200 km chiến tuyến.

Tổng thống Ukraine nói Nga cung cấp vị trí hạ tầng năng lượng Israel cho Iran. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/4 đã tiết lộ về việc Nga cung cấp dữ liệu tình báo vệ tinh của hơn 50 cơ sở năng lượng Israel cho Iran.

"Thông tin tình báo của Nga đang giúp Iran thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng của Israel. Cần nhấn mạnh rằng đó là hạ tầng dân sự, không phải quân sự. Tình hình ở Israel làm tôi nhớ đến những gì Ukraine đã trải qua", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky còn bày tỏ lo ngại về việc xung đột Iran tiếp tục kéo dài mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc Mỹ liên tục sử dụng tên lửa phòng không Patriot sẽ làm giảm nguồn cung cho Kiev, khiến nước này gặp khó khi đối phó với tên lửa Nga.

Tổng thống Zelensky: Xung đột Trung Đông đe dọa nguồn viện trợ cho Ukraine. phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Istanbul, ông Zelensky cho biết nếu chiến sự Trung Đông kéo dài, Ukraine có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Theo Tổng thống Ukraine, các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất vốn đã không được cung cấp đủ ngay từ đầu, trong khi nhu cầu ngày càng tăng khi Nga gia tăng tấn công vào các đô thị và hạ tầng năng lượng. Ông nhận định Ukraine hiện không còn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của các đối tác phương Tây, khi sự chú ý đang dồn vào diễn biến tại Trung Đông.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Kiev và Moscow hồi tháng 2 không đạt được đột phá. Tổng thống Ukraine cho rằng Nga đang kéo dài tiến trình đàm phán để tận dụng thời gian gia tăng sức ép quân sự trên thực địa. Tuy nhiên, theo ông, ngay cả các cuộc thảo luận ngoại giao hiện nay cũng phản ánh sự suy giảm mức độ tập trung của Mỹ và đồng minh đối với Ukraine.

UAV Nga nhắm mục tiêu 'radar mắt thần' của tổ hợp IRIS-T Ukraine. Báo Rossiyskaya Gazeta của Nga hôm 5/4 công bố video từ cảm biến quang học của máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran, cho thấy radar cảnh giới và điều khiển hỏa lực TRML-4D của tổ hợp phòng không IRIS-T Ukraine đang vận hành ở tỉnh Poltava.

Khung bám bắt của UAV Geran giữ ổn định quanh đài radar trong lúc phi cơ lao tới, cho thấy nó dường như đang ở chế độ khóa mục tiêu tự động. Video bị cắt trước thời điểm UAV lao vào mục tiêu, chưa rõ radar TRML-4D có trúng đòn trực tiếp hay không.

Dù vậy, Rossiyskaya Gazeta cho rằng đầu đạn nặng 50-90 kg của dòng Geran vẫn đủ sức gây sát thương cho những thiết bị mỏng manh, không có vỏ giáp như radar từ khoảng cách 10m.