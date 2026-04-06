Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn, bắn hạ nhiều UAV của Ukraine

Thứ Hai, 16:34, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào thành phố cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen trong đêm 5/4 đã khiến 3 người thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và nhà ở, giới chức địa phương cho hay.

Thống đốc vùng Odessa, ông Oleh Kiper, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng: “Odesa tiếp tục hứng chịu một đợt tấn công dữ dội từ phía đối phương trong đêm”. Ngoài 3 người thiệt mạng, còn có 10 người bị thương. Theo ông Kiper, các khu dân cư, hạ tầng trọng yếu và cơ sở hành chính đều bị đánh trúng, chịu thiệt hại nghiêm trọng.

nga khong kich odessa gay thiet hai lon, ban ha nhieu uav cua ukraine hinh anh 1
Cảnh tượng một tòa nhà đổ nát sau khi bị trúng UAV tại Odesa, Ukraine. Ảnh: Reuters

Bước sang năm thứ năm của cuộc xung đột, Moscow đã gia tăng các đợt không kích nhằm vào Odesa - trung tâm hậu cần chiến lược ở miền Nam Ukraine và là cảng biển lớn nhất nước này, nơi xử lý phần lớn xuất khẩu ngũ cốc và hàng hóa đường biển.

Ở chiều ngược lại, quân đội Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 148 UAV của Ukraine chỉ trong vòng 3 giờ. Giới chức Nga cũng thông báo các đội ứng cứu đang khôi phục điện cho gần nửa triệu hộ gia đình chịu ảnh hưởng do các cuộc không kích.

Trước đó vào tối 5/4, một cuộc tấn công bằng UAV đã khiến một tình nguyện viên phòng vệ dân sự thiệt mạng tại vùng biên giới Belgorod - khu vực thường xuyên bị quân đội Ukraine nhắm tới. Các UAV cũng đã tấn công một tòa chung cư tại thành phố cảng Novorossiysk. Thị trưởng Novorossiysk, ông Andrei Kravchenko cho biết, mảnh vỡ UAV đã rơi trúng một tòa nhà cao tầng, song chưa có thông tin về thương vong. Tại Bán đảo Crimea, Thống đốc Sevastopol cho biết thành phố đã hứng chịu 4 đợt tấn công bằng UAV trong ngày, trong đó 7 thiết bị đã bị bắn hạ trong đợt mới nhất.

Tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine, người đứng đầu chính quyền do Moscow hậu thuẫn, ông Andrei Chertkov cho biết các đội sửa chữa đã khôi phục điện tại hai thành phố lớn là Donetsk và Makiivka sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng. Các đội kỹ thuật cũng đang nỗ lực khôi phục điện sau các đợt mất điện diện rộng tại những khu vực thuộc Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tag: Nga không kích Ukraine UAV của Ukraine xung đột Ukraine gây thiệt hại lớn xung đột Nga Ukraine tình hình Nga Ukraine tin Nga Ukraine mới nhất UAV
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột  kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 5/4/2026.

Tổng thống Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán an ninh
Tổng thống Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán an ninh

VOV.VN - Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, hôm nay đã tới thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các cuộc trao đổi được mô tả là “thực chất” về vấn đề an ninh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

