Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn, bắn hạ nhiều UAV của Ukraine

Thống đốc vùng Odessa, ông Oleh Kiper, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng: “Odesa tiếp tục hứng chịu một đợt tấn công dữ dội từ phía đối phương trong đêm”. Ngoài 3 người thiệt mạng, còn có 10 người bị thương. Theo ông Kiper, các khu dân cư, hạ tầng trọng yếu và cơ sở hành chính đều bị đánh trúng, chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Bước sang năm thứ năm của cuộc xung đột, Moscow đã gia tăng các đợt không kích nhằm vào Odesa - trung tâm hậu cần chiến lược ở miền Nam Ukraine và là cảng biển lớn nhất nước này, nơi xử lý phần lớn xuất khẩu ngũ cốc và hàng hóa đường biển.

Ở chiều ngược lại, quân đội Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 148 UAV của Ukraine chỉ trong vòng 3 giờ. Giới chức Nga cũng thông báo các đội ứng cứu đang khôi phục điện cho gần nửa triệu hộ gia đình chịu ảnh hưởng do các cuộc không kích.

Trước đó vào tối 5/4, một cuộc tấn công bằng UAV đã khiến một tình nguyện viên phòng vệ dân sự thiệt mạng tại vùng biên giới Belgorod - khu vực thường xuyên bị quân đội Ukraine nhắm tới. Các UAV cũng đã tấn công một tòa chung cư tại thành phố cảng Novorossiysk. Thị trưởng Novorossiysk, ông Andrei Kravchenko cho biết, mảnh vỡ UAV đã rơi trúng một tòa nhà cao tầng, song chưa có thông tin về thương vong. Tại Bán đảo Crimea, Thống đốc Sevastopol cho biết thành phố đã hứng chịu 4 đợt tấn công bằng UAV trong ngày, trong đó 7 thiết bị đã bị bắn hạ trong đợt mới nhất.

Tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine, người đứng đầu chính quyền do Moscow hậu thuẫn, ông Andrei Chertkov cho biết các đội sửa chữa đã khôi phục điện tại hai thành phố lớn là Donetsk và Makiivka sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng. Các đội kỹ thuật cũng đang nỗ lực khôi phục điện sau các đợt mất điện diện rộng tại những khu vực thuộc Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.