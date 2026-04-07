Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Phát biểu trong thông điệp tối 6/4, ông Zelensky nêu rõ: “Nếu Nga sẵn sàng dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp lại tương xứng”. Ông cho biết đề xuất này đã được Ukraine chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Reuters ở Kiev, ngày 25/3/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine đồng thời cảm ơn các đối tác quốc tế đã tiếp tục gây sức ép lên Nga thông qua nhiều biện pháp như áp đặt trừng phạt, ngăn chặn tàu chở dầu và hạn chế cung cấp thiết bị công nghệ cao.

Ông nhấn mạnh nguồn thu từ dầu mỏ của Nga hiện chủ yếu phục vụ cho chiến dịch quân sự: “Vì vậy, mọi biện pháp hạn chế khả năng xuất khẩu dầu của Nga đều là bước đi đúng đắn”.

Theo ông Zelensky, trong bối cảnh xung đột tại Iran, Nga - với tư cách là quốc gia sản xuất dầu - đang tìm cách gia tăng doanh thu, song các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đang làm suy giảm khả năng này.

Đêm 5 rạng sáng 6/4, các thiết bị bay không người lái do Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha (thuộc Cơ quan An ninh Ukraine) phối hợp với lực lượng quốc phòng đã tấn công kho dầu Sheskharis tại cảng Novorossiysk, thuộc vùng Krasnodar của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Nga cho biết tiến trình đàm phán ba bên nhằm giải quyết xung đột Ukraine hiện đang tạm dừng, song Moscow vẫn duy trì trao đổi thông tin với Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ phía Tổng thống Volodymyr Zelensky.