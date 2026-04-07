Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Thứ Ba, 08:39, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow có động thái tương tự.

Phát biểu trong thông điệp tối 6/4, ông Zelensky nêu rõ: “Nếu Nga sẵn sàng dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp lại tương xứng”. Ông cho biết đề xuất này đã được Ukraine chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ.

ukraine neu dieu kien ngung tan cong ha tang nang luong nga hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Reuters ở Kiev, ngày 25/3/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine đồng thời cảm ơn các đối tác quốc tế đã tiếp tục gây sức ép lên Nga thông qua nhiều biện pháp như áp đặt trừng phạt, ngăn chặn tàu chở dầu và hạn chế cung cấp thiết bị công nghệ cao.

Ông nhấn mạnh nguồn thu từ dầu mỏ của Nga hiện chủ yếu phục vụ cho chiến dịch quân sự: “Vì vậy, mọi biện pháp hạn chế khả năng xuất khẩu dầu của Nga đều là bước đi đúng đắn”.

Theo ông Zelensky, trong bối cảnh xung đột tại Iran, Nga - với tư cách là quốc gia sản xuất dầu - đang tìm cách gia tăng doanh thu, song các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đang làm suy giảm khả năng này.

Đêm 5 rạng sáng 6/4, các thiết bị bay không người lái do Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha (thuộc Cơ quan An ninh Ukraine) phối hợp với lực lượng quốc phòng đã tấn công kho dầu Sheskharis tại cảng Novorossiysk, thuộc vùng Krasnodar của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Nga cho biết tiến trình đàm phán ba bên nhằm giải quyết xung đột Ukraine hiện đang tạm dừng, song Moscow vẫn duy trì trao đổi thông tin với Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ phía Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông

VOV.VN - Ukraine đã giành quyền kiểm soát khoảng 480 km vuông lãnh thổ tại các khu vực tiền tuyến phía Đông và Đông Nam kể từ cuối tháng 1/2026, Tổng tư lệnh quân đội nước này - ông Oleksandr Syrskyi cho biết, đồng thời cảnh báo Nga vẫn đang tiếp tục chiến dịch tấn công mùa xuân.

Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn, bắn hạ nhiều UAV của Ukraine

VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào thành phố cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen trong đêm 5/4 đã khiến 3 người thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và nhà ở, giới chức địa phương cho hay.

UAV Ukraine tập kích kho dầu chiến lược của Nga tại Novorossiysk

VOV.VN - Một loạt vụ nổ lớn được ghi nhận tại thành phố cảng Novorossiysk của Nga, sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ và khu dân cư, làm gia tăng căng thẳng trong xung đột Nga - Ukraine.

