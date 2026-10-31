Diễn đàn năm nay thu hút khoảng 3.500 đại biểu đến từ 63 quốc gia. Các phiên thảo luận tập trung vào mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, huy động nguồn lực cho các dự án đầu tư và hạ tầng, thúc đẩy các dự án kinh doanh chung. Bên cạnh đó, diễn đàn tạo cũng không gian để doanh nghiệp Nga và các đối tác nước ngoài gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá BRICS hiện là một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo ông Lavrov, các nước thành viên BRICS chiếm khoảng 40% GDP thế giới tính theo sức mua tương đương và 23% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu; thương mại giữa các nước thành viên đã đạt 1,2 nghìn tỷ USD.

Diễn đàn Kinh doanh liên khu vực BRICS thúc đẩy kết nối đầu tư và thương mại. (Ảnh: imbricsforum)

Theo Ngoại trưởng Nga, trong bối cảnh tình hình địa chính trị quốc tế còn nhiều biến động, các quốc gia thuộc “đa số thế giới” tiếp tục quan tâm đến việc mở rộng quan hệ kinh tế và hợp tác đa lĩnh vực. Vì vậy, BRICS cần tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác và phát triển các công cụ kinh tế - tài chính có khả năng thích ứng tốt hơn với những cú sốc từ bên ngoài.

Theo đó, Nga đang thúc đẩy sáng kiến xây dựng các cơ chế thanh toán quốc tế ổn định hơn, đồng thời đề xuất Nền tảng đầu tư mới nhằm thu hút vốn vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của các nước BRICS và các nền kinh tế đang phát triển.

Diễn đàn Kinh doanh liên khu vực BRICS diễn ra từ ngày 29 - 31/10, là sự kiện thường niên nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và kết nối giữa các thành phố, khu vực và cộng đồng doanh nghiệp các nước BRICS.