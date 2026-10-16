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Diễn đàn Thương mại và văn hóa quốc tế Việt Nam - Campuchia 2026

Thứ Sáu, 20:13, 16/10/2026
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VOV.VN - Diễn đàn Thương mại và Văn hóa quốc tế Việt Nam - Campuchia 2026 được tổ chức để tạo cơ hội để các doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam trao đổi, tìm kiếm các đối tác thương mại trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác.

Ngày 16/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Diễn đàn Thương mại và văn hóa quốc tế Việt Nam - Campuchia 2026. Tham dự Diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Tan Monivann, cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia. Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, phát triển doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

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Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng: Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, đề nghị các đại biểu tham gia diễn đàn tập trung thảo luận về chia sẻ thông tin thị trường, cải thiện logistics, thuận lợi hóa thương mại, nghiên cứu phát triển các dự án đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa theo hướng hiệu quả, bền vững, cùng có lợi.

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 Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Tan Monivann

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Tan Monivann bày tỏ hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia đầu tư, hợp tác làm ăn, phát triển vì lợi ích của cả hai nước. Ông cho biết, Campuchia hiện có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Campuchia. Phòng Thương mại Campuchia sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan hữu quan để hỗ trợ kết nối, mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

dien dan thuong mai va van hoa quoc te viet nam - campuchia 2026 hinh anh 3
Diễn đàn Thương mại và văn hóa quốc tế Việt Nam - Campuchia 2026

Campuchia là thị trường có nhiều lĩnh vực còn tiềm năng phát triển để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác. Việc nắm bắt thông tin về môi trường kinh doanh, nhu cầu thị trường và cơ hội đầu tư sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hai nước chủ động hơn trong quá trình lập kế hoạch đầu tư, hợp tác kinh doanh. Các diễn đàn kinh tế với sự tham dự của các doanh nghiệp hai nước giúp các bên hiểu rõ hơn về nhu cầu sản phẩm, thị trường của nhau, từ đó phát triển những cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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