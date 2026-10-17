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Tổng thống Nga Putin chỉ đạo duy trì sức ép quân sự lên Ukraine

Thứ Bảy, 17:46, 17/10/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chỉ đạo quân đội tiếp tục các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow không có kế hoạch đưa vấn đề thiết lập vùng an ninh tại biên giới vào nội dung đàm phán hòa bình với Ukraine.

Phát biểu ngày 16/10, trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Nga và chỉ huy các đơn vị thuộc Cụm quân liên hợp, Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu các chỉ huy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch chiến dịch quân sự đặc biệt, duy trì các đợt tập kích quy mô lớn và tập kích theo nhóm nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và trung tâm hậu cần của đối phương.

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Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp. Ảnh: Kremlin.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá tích cực hiệu quả các cuộc tập kích nhằm vào những mục tiêu này tại Ukraine, dựa trên báo cáo của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Ông cũng cho biết quân đội Nga đang tiến công trên toàn tuyến chiến sự, với tốc độ được đẩy nhanh đáng kể.

Liên quan đến tình hình tại khu vực biên giới, ông Putin nhấn mạnh Nga đặt mục tiêu bảo đảm an toàn cho các địa phương giáp Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Nga, nhiệm vụ mở rộng vùng an ninh trên lãnh thổ Ukraine giáp biên giới Nga đang được triển khai và nước này không có kế hoạch đưa vấn đề này vào các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Nga đồng thời yêu cầu quân đội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có việc duy trì sức ép quân sự nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hậu cần của Ukraine.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn và triển vọng hòa đàm đối mặt với nhiều trở ngại.

Hương Trà/VOV-Moscow
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