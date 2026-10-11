Tổng thống Putin xác định công nghệ là động lực phát triển nông nghiệp Nga

Ngày 11/10, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tổng thống Putin. Ảnh: RT

Trong thông điệp chúc mừng gửi tới người lao động ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến, Tổng thống Nga Vladimir Putin ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng lao động nông thôn trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời duy trì vị thế của Nga là một trong những nước sản xuất nông sản hàng đầu thế giới.

Theo Tổng thống Putin, bất chấp những điều kiện khó khăn hiện nay, tổ hợp công nông nghiệp Nga vẫn hoạt động ổn định. Sản lượng ngũ cốc năm nay dự kiến tiếp tục vượt mốc 100 triệu tấn, sản xuất thịt, sữa, trứng và nhiều mặt hàng nông sản khác cũng duy trì ở mức tốt.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận các doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và các trang trại, đang phải đối mặt với nhiều thách thức do các biện pháp trừng phạt, rào cản về cơ sở hạ tầng, xuất khẩu và chi phí sản xuất gia tăng.

Nga xác định nâng cao năng lực công nghệ là một trong những ưu tiên hàng đầu để phát triển nông nghiệp trong dài hạn. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chọn tạo giống, di truyền học, sản xuất hạt giống, công nghệ sinh học, ứng dụng máy móc nông nghiệp hiện đại, thiết bị tiên tiến và các giải pháp số. Theo nhà lãnh đạo Nga, nâng cao trình độ công nghệ chính là yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của nông nghiệp Nga trong những năm tới.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút thanh niên đến sinh sống và làm việc tại khu vực nông thôn. Chính phủ Nga sẽ tiếp tục chú trọng cải thiện điều kiện sống tại các làng quê và đô thị nhỏ thông qua phát triển nhà ở, giáo dục, y tế, cơ sở văn hóa và thể thao.