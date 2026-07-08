Ông Zelensky: Châu Âu cần lá chắn tên lửa đạn đạo “ngay từ hôm nay”

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước châu Âu sớm xây dựng một hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh đây là nhu cầu cấp bách đối với an ninh của toàn khu vực

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankarra, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/7/2026. Ảnh: Reuters

Nhu cầu cấp bách về lá chắn tên lửa của châu Âu

Ông Zelensky cho rằng tên lửa đạn đạo vẫn là “lợi thế lớn” của Nga và châu Âu cần nhanh chóng phát triển các hệ thống đánh chặn có chi phí hợp lý, có thể sản xuất với quy mô lớn.

“Điều này không thể chờ đến năm 2030 hay muộn hơn. Chúng ta cần thực hiện càng sớm càng tốt, thực tế là ngay từ hôm nay”, Tổng thống Ukraine phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO.

Theo ông Zelensky, việc tăng cường năng lực phòng thủ không chỉ nhằm bảo vệ Ukraine mà còn bảo vệ hàng trăm triệu người dân châu Âu trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

“Lá chắn mạnh nhất có thể là điều cần thiết, trước hết là để bảo vệ hàng trăm triệu người dân châu Âu. Sự bảo vệ đó cần có ngay hôm nay, chứ không phải nhiều năm nữa”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ tên lửa phòng không để giúp Kiev đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Ông cho biết Ukraine cũng đang phát triển các loại đạn đánh chặn tên lửa đạn đạo của riêng mình và kỳ vọng chương trình này sẽ sớm mang lại kết quả.

Ông Zelensky nhấn mạnh ưu tiên trước mắt của Ukraine là bổ sung thêm tên lửa phòng không trong bối cảnh Nga gần đây liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo trong các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các thành phố của Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ Kiev đang thảo luận với Mỹ về khả năng cấp phép sản xuất tên lửa Patriot, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây ủng hộ tiến trình đàm phán này.

“Chúng tôi có thể tự làm hầu hết mọi việc. Nhưng khi nói đến phòng không, chúng tôi cần quyết tâm từ các đối tác”, ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ hy vọng việc tăng cường năng lực phòng không sẽ trở thành một trong những kết quả quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.

Sức ép phòng không của Ukraine trước các đợt tập kích

Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev. Trong bối cảnh nguồn tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất ngày càng cạn kiệt, năng lực phòng không của Ukraine đang chịu sức ép lớn trước các đợt tấn công ngày càng gia tăng của Nga trong những tuần gần đây.