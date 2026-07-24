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Mức thuế mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 25/7

Thứ Sáu, 08:53, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngày 23/7, Mỹ công bố mức thuế mới đối với hàng chục đối tác thương mại, chỉ vài giờ trước khi mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hết hiệu lực.

Động thái trên nhằm thiết lập lại hàng rào thuế quan sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ cơ sở pháp lý của các mức thuế đối ứng mà chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó áp đặt. 

Theo quyết định mới, các mức thuế dao động từ 10% đến 12,5%, được áp dụng dựa trên kết quả cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về nỗ lực của các đối tác thương mại trong việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng.

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Mức thuế mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 25/7/2026. Ảnh: AP.

Cụ thể, từ ngày 25/7, 17 đối tác thương mại, gồm Canada, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Anh và Mexico, sẽ chịu mức thuế 10%. Mức thuế tương tự cũng được áp dụng với 10 quốc gia khác đã ký thỏa thuận với Mỹ về tăng cường chống lao động cưỡng bức.

Trong khi đó, 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, sẽ chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Một số nước như Ấn Độ, Trinidad và Tobago, Honduras và Sri Lanka đã được giảm mức thuế sau khi ban hành các biện pháp cấm sử dụng lao động cưỡng bức kể từ khi Mỹ công bố dự thảo hồi tháng 6.

Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này là hành động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Washington nhằm thúc đẩy quyền lao động trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tạo sân chơi công bằng hơn cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.

Lệnh áp thuế được thực hiện theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, thay vì dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), cơ sở pháp lý trước đó đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ hồi đầu năm. Sau phán quyết đó, chính quyền của ông Trump tạm thời chuyển sang áp thuế 10% theo Điều 122 của cùng đạo luật, nhưng quy định này chỉ cho phép áp dụng trong tối đa 150 ngày và sẽ hết hiệu lực vào ngày 25/7.

Bên cạnh việc áp thuế, Washington vẫn duy trì miễn trừ đối với nhiều mặt hàng như cà phê, các sản phẩm đáp ứng quy định của Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), đồng thời mở rộng danh mục miễn trừ cho những sản phẩm Mỹ không thể tự sản xuất như nút bần và một số loại đá quý.

Giới chức Mỹ cũng cho biết Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang tiếp tục tiến hành nhiều cuộc điều tra khác theo Điều 301. Một cuộc điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất tại 16 đối tác thương mại có thể dẫn đến việc áp thuế cao hơn. Ngoài ra, Washington cũng đang điều tra chính sách định giá dược phẩm của Đức và để ngỏ khả năng mở rộng điều tra sang các quốc gia khác nếu các cuộc đàm phán hiện nay không đạt kết quả.

Quang Trung/VOV-Washington
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