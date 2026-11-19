Nghi thức đặc biệt

Trường phổ thông trung học Jemulpo ở thành phố Incheon - Tây Bắc Hàn Quốc, nơi vừa kỷ niệm 72 năm thành lập, có một nghi thức đặc biệt trước mỗi kỳ thi. Trước khi bắt đầu giờ thi đầu tiên 5 phút, tất cả học sinh cùng giơ tay và tuyên thệ: "Thi cử không giám thị chính là niềm tự hào của trường chúng ta". Tiếp đó, các em cùng dõng dạc hô vang khẩu hiệu: "Một điểm đạt được bằng lương tâm còn đáng tự hào hơn 100 điểm có được nhờ gian lận".

Trường phổ thông trung học Jemulpo. Ảnh Jemulpo

Sau phần tuyên thệ và hô khẩu hiệu, giáo viên phụ trách sẽ phát đề thi cùng giấy làm bài rồi rời khỏi lớp. Họ chỉ quay lại trước khi kết thúc giờ thi 10 phút để thu bài. Khi kỳ thi kết thúc, toàn bộ học sinh sẽ điền vào một phiếu khảo sát có tiêu đề "Tiếng nói lương tâm", trong đó nêu rõ có hành vi gian lận nào trong lúc thi hay không, cũng như bày tỏ suy nghĩ của các em về cơ chế thi không giám thị.

Truyền thống 70 năm

Dù đã hơn 7 thập kỷ trôi qua, khoảng 39.000 cựu học sinh của trường vẫn luôn tự hào về truyền thống này - một nét nhân văn cao quý bắt đầu từ 70 năm trước. Từ năm 1954, ngay sau Chiến tranh Triều Tiên, thầy Gil Yeong-hui - Hiệu trưởng đầu tiên của trường, đồng thời là một nhà hoạt động độc lập và nhà giáo dục, đã quyết tâm hiện thực hóa một ý tưởng giáo dục mà thầy hằng ấp ủ. Đó là tổ chức thi cử mà không cần giám thị.

Học kỳ 1 năm 1956, kỳ thi giữa kỳ không giám thị lần đầu tiên được thực hiện. Kết quả thật bất ngờ, trong tổng số 569 học sinh toàn trường, có 53 em bị điểm dưới 60, tức là không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, thầy Gil đã dành lời khen ngợi những học sinh này trước toàn trường. Thầy khích lệ: "Các em chính là những học sinh Hàn Quốc đáng tin cậy. Lần tới, hãy nỗ lực hơn nữa để lên lớp nhé". Kết quả là, đến học kỳ tiếp theo, tất cả học sinh đều đã đạt điểm đỗ.

Khi sự cạnh tranh trong các kỳ thi tuyển sinh đại học trở nên gay gắt, những vấn đề liên quan đến tính công bằng và khách quan của điểm đánh giá quá trình học tập, hay còn được gọi là điểm nội bộ, đã được đặt ra, dẫn đến các cuộc thảo luận về việc liệu có nên duy trì thức thi không giám thị này hay không.

Tuy nhiên, thông qua các cuộc khảo sát ý kiến ​​đối với học sinh, phụ huynh, giáo viên và cựu học sinh, sự cần thiết của hệ thống này đã được công nhận. Nhờ đó, dù vẫn tồn tại những vấn đề lớn nhỏ khác nhau, hệ thống này đã được cải thiện và duy trì cho đến tận ngày nay.

Bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), hình thức thi không giám thị tại Trường Trung học Jemulpo đang phải đối mặt với những thách thức mới. Gần đây, việc một thí sinh đỗ đầu kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế bị phát hiện gian lận nhờ sử dụng AI đã làm lung lay niềm tin vào các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia, đồng thời dấy lên nghi ngại về việc đặt sự công bằng dựa hoàn toàn vào lương tâm của mỗi cá nhân.

Học sinh Jemulpo tuyên thệ trước giờ thi. Ảnh Jemulpo

Lòng tin vững chắc

Để bảo vệ tính tự giác và lương tâm - những nền tảng cốt lõi của giáo dục, trường trung học Jemulpo quyết định vẫn duy trì hình thức thi không giám thị. Đồng thời, để thích ứng với những thay đổi của thời đại và ngăn chặn hành vi gian lận, nhà trường đã đưa ra chính sách cấm mang các thiết bị thông minh vào phòng thi.

Ông Lee Deok-han - Hiệu trưởng hiện nay của nhà trường chia sẻ: "Trong bối cảnh AI và các thiết bị thông minh phát triển, học sinh có thể dễ dàng nảy sinh ý định gian lận bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn nằm ở việc tin tưởng vào các em học sinh". Ông khẳng định thêm: "Chúng tôi muốn tiếp tục duy trì các hoạt động giáo dục dựa trên tinh thần tự giác và lương tâm".