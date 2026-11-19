Hãng thông tấn Yonhap ngày 19/11, một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhận định triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên hiện vẫn là “khu vực chưa được khám phá”, hàm ý chưa có cơ sở rõ ràng để dự báo về khả năng nối lại các cuộc tiếp xúc giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp tại khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên ngày 30/6/2019. (Ảnh: Reuters)

Thông tin được đưa ra bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến, trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Triều Tiên và tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục là những nội dung được quan tâm trong các cuộc trao đổi ngoại giao khu vực.

Cũng theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi khoảng 10 phút tại một buổi tiệc chiêu đãi ngày 18/11. Hai nhà lãnh đạo đạt đồng thuận về việc cần giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hai bên có đề cập đến Triều Tiên, trong đó có chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng không thảo luận sâu. Theo quan chức Hàn Quốc, cuộc gặp giúp Tổng thống Lee Jae Myung nắm bắt quan điểm của Nga về quan hệ liên Triều cũng như quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết thỏa thuận về dịch vụ và đầu tư với Trung Quốc đã đạt được “một số tiến triển” liên quan đến những hạn chế không chính thức của Bắc Kinh đối với nội dung văn hóa Hàn Quốc.

Theo quan chức Hàn Quốc, các hạn chế này không phải là biện pháp chính thức do Trung Quốc ban hành. Tuy nhiên, thỏa thuận mới xác nhận rằng các sản phẩm nội dung văn hóa của Hàn Quốc sẽ không bị đối xử bất lợi hơn so với nội dung đến từ các quốc gia khác.